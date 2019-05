Габриела Уиндзор не искала сватбената й рокля да е бяла, но склонила заради кралицата и традициите

View this post on Instagram

????? ??????? . . Segundo look de la novia Lady Gabriella Windsor y los invitados llegando a la fiesta de celebracion de la boda. . . ?Que look les gusto mas? El de la iglesia o fiesta? . . . #royalwedding #ladygabriellawindsor #princessbeatriceofyork #likeforlikes #comment4comment #britishfamily #luxury #bodas #boda #weddingdress #wedding #inspiration #luxurywedding #invitadaideal #noviasconestilo #noviasdiferentes #chic #picoftheday #bodaselegantes #inspiracionboda