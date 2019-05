Ед Шийран издава нов албум на 12 юли

Певецът Ед Шийран обяви в Инстаграм, че ще издаде нов албум на 12 юли, съобщи Контактмюзик.

Албумът се казва "No. 6 Collaborations Project". Песните в него са записани с различни изпълнители, например с Джъстин Бийбър, Чанс дъ Рапър, Пи ен Би Рок. Ед Шийран каза, че е голям фен на всички тях, предава БТА.

Ед Шийран работи по албума от миналата година, откакто тръгна на турне. Той е продължение на албума му "No5 Collaborations Project", създаден преди да сключи звукозаписен договор през 2011 г.

Втората песен от албума, записана с Чанс дъ Рапър и Пи ен Би Рок, ще бъде издадена днес в полунощ.

Други заглавия в албума са "Beautiful People", "Remember The Name", "Antisocial", "Put It All On Me", "I Don't Want Your Money".

Ед Шийран е на 28 години. Той казва, че дължи успеха си на много работа и упоритост.