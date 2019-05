Певицата Ели Голдинг: Обръщам по 1-2 питиета, преди да изляза на сцената

Британската певица Ели Голдинг може и да е изнасяла концерти по света и да е забавлявала гостите на кралски сватби, но почти винаги се нуждае от питие, преди да излезе на сцената, съобщи Контактмюзик.

Изпълнителката на хита "Love Me Like You Do" признава, че ако не се е подкрепила предварително, е "твърде свенлива".

"Обикновено обръщам по едно или две питиета, преди да изляза на сцената. В противен случай съм твърде свенлива. Пийвам водка със сода или нещо от сорта, нищо прекалено твърдо. Не обичам уиски. Виното също не ме блазни. Харесвам също джин с тоник", споделя 32-годишната певица, цитирана от в. "Сън".

Миналата година Ели Голдинг пя на сватбения прием на британската принцеса Юджини и Джак Бруксбанк. През 2011 г. певицата изпълни потпури от свои парчета на сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън, припомня изданието.

Изпълнителката наскоро призна, че изявите й пред височайша публика са я поставили в режим "нервен робот".