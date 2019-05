Какво четат блондинките

Блондинка чете етикета на пакет със сол:

- Натриев хлорид!

Коментира:

- Даже в солта набутаха химия!

Има много подобни анекдоти за блондинки, които поддържат стереотипа, че русокосите не четат. Това обаче не е така или поне не се отнася за българските блондинки.

До 2 юни продължава най-голямото пролетно изложение на книги у нас - Пролетният панаир на книгата. По този повод и заради днешния международен празник на блондинките попитахме някои от най-известните руси българки какво четат.

“Последното нещо, което четох, е невероятната поезия на Николай Дялков от Тополовград. Другото, което четох наскоро и ме впечатли изключително много, е “Кристали” на Кристиан Таков”, разказа пред “24 часа” омбудсманът на републиката и обществената фигура с най-висок рейтинг Мая Манолова. Следващото, което ще чете, е творчеството на Здравка Евтимова. На 24 май Манолова стартира кампания за

премахването

на ДДС върху

дарението

на книги

Людмила Филипова напоследък чете книги по астрофизика. Причините да се отдаде на този тип научна литература са две - образованието ѝ и новата книга, която пише. “Новата ми книга е свързана със загадките на Вселената. Тя ще излезе до края на годината и нямам време за нищо извън това, но пък ми е безкрайно интересно”, казва най-известната русокоса писателка у нас. Съвсем наскоро Филипова завършва магистратура по астрофизика в Софийския университет. През февруари защити успешно магистърската си теза на тема “Тъмна енергия и еволюция на Вселената”.

“Никога не съм имала любима книга, но обожавам да чета

книги и статии,

свързани с

точните науки”,

казва писателката и добавя, че страстта ѝ по математиката, физиката и астрономията не е наследствена. “Винаги са ме привличали и накрая реших и такова образование да завърша”, казва още Филипова.

Любимката на зрителите - съпругата на президента (2012-2017) Росен Плевнелиев Деси Банова-Плевнелиева, която е в отпуск по майчинство със сина им Йоан, чете в момента две книги. Те са класиката на д-р Спок “Грижи за бебето и детето” - най-новото преработено и допълнено издание, и “Храната на вярата. Слово за всеки ден” на Кенет Е. Хегин.

Най-известната русокоса тв водеща - Гала, харесва автори като Кърт Вонегът и Джон Стайнбек. Сред големите любимци е Умберто Еко.

Гала дори е кръстила котката си Баудолино на героя в едноименния роман на Умберто Еко. “Котката ми вече е на 7 г. и когато си я взех, точно бях прочела книгата”, казва Гала. Тв водещата чете и български съвременни автори, а в момента се е спряла на творчеството на Захари Карабашлиев.

“Както казва Съмърсет Моъм: “Да си създадеш навика за четене, е като да си построиш

убежище за почти

всички житейски

неволи”

Надявам се, че този навик ще бъде съхранен у децата въпреки цялото онлайн пространство, което ни създава съвършено различен навик”, казва Гергана Паси. Сред книгите, които чете, са “Сестрата на Зигмунд Фройд” на Гоце Смилевски, “Произход” на Дан Браун и The Down of Euroasia на португалския политик Бруно Макаес. Сред най-любимите ѝ автори е Айн Ранд, а също и Ерик Майнър, който скоро идва у нас за срещата на българските медии, организирана от БТА.

“Със сестра ми имаме доста голямо сходство на литературните предпочитания. Още като малки много харесвахме Жул Верн”, добавя Гергана Паси за близначката си Михаела Калайджиева.