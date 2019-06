Вижте събитията в НДК през юни

/01 юни - събота/

Училища БРИТАНИКА организира програма от концерти на 1 и 2 юни от 10:00 ч. до 19:00 ч. в зала 3 на НДК.

Второто издание на кампанията „Национална седмица на детската книга“, посветена изцяло на децата, които обичат да четат, но и мечтаят да пишат, ще се проведе от 1 до 7 юни в Литературен клуб „Перото“ и зала 4 на Националния дворец на културата. Кампанията се организира от сдружение с нестопанска цел „Книги за деца“ и в партньорство с Национален център на книгата – НДК. Цялата програма може да намерите на http://nsdk.bg/program2 .

Двудневен безплатен курс за бременни „И ЗА МАМА“ ще се проведе на 1 и 2 юни между 10:00 и 18:00 часа в зала 6 на НДК. По време на обучението ще получите полезна информация и практически съвети за всичко, което е свързано с бременността, раждането, кърменето и отглеждането на вашето дете от доказани професионалисти: акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки от Алианса на българските акушерки.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 1 юни от 19:00 часа публиката ще може да гледа спектакъла „Животът е сън“, който бе удостоен с две награди ИКАР 2019 – за водеща мъжка роля на Боян Арсов и за дебют на режисьора Дина Маркова. Представлението е продукция на Театър ЗОНГ и Център за култура и дебат „Червената къща”. Спектакълът е антиутопична хорър приказка по „Животът е сън“ на Педро Калдерон де ла Барка.

В Литературен клуб „Перото“ от 10:30 до 13:30 ще се състои честване по повод Деня на детето.

По-късно същият ден, отново в Литературен клуб „Перото“ гостува писателката Дулсе Мария Кардозо, която ще представи своята книга между 17:00 и 19:00 часа – „Всичко това е любов“. Майсторски подбраните и разказани тук истории ни грабват не с оди за страстта, а с разголването на различни, често груби и стъписващи, дори поразяващи образи на любовта, които се запечатват в съзнанието и остават дълго в нас. С участието на авторката Дулсе Мария Кардозо и нейната българска преводачка Даринка Кирчева. Събитието се организира съвместно с Португалския културен и езиков център „Камойнш София“.

Празничен концерт на Ансамбъл „Росна китка“ ще се проведе на 1 юни от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“.

/02 юни - неделя/

На 2 юни от 19:00 часа Национално училище за танцово изкуство ще има концерт в зала 1 на НДК.

В Литературен клуб „Перото“ на 2 юни от 14:00 до 17:00 ще се състои работна среща на „Юнифай“. Събитието е затворено за външни посетители.

На 2 юни от 17:00 часа на Мраморно фоайе Национален център за книгата и Национален дворец на културата ще представят каталога „Детски книги от български писатели и художници“ („Children's Books by Bulgarian Writers and Artists”). Изданието цели да подпомага развитието на българската детска литература и илюстрация за деца, олицетворявайки таланта и достиженията на българските писатели и художници в тяхната благородна мисия да достигнат до детското съзнание и да го спечелят за знанието.

В кино „Люмиер Лидл“ ще има два танцови спектакъла на 2 юни – концерт на фолклорни ансамбли „Хоп-Троп“ и „Лозенска младост“ от 12:30 до 14:00 часа и „Детство мое“ на балет „Силви“ от 17:30 до 19:00 часа.

/03 юни - понеделник/

На 3 юни /понеделник/ в Литературен клуб „Перото“ от 19:00 часа ще бъде представена студентската книга „Отвъд преградите“, учебен продукт на студентите от втори курс специалност „Книгоиздаване“. Организатор на събитието е Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация. То се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

/04 юни - вторник/

Във вторник /4 юни/ от 10:00 часа в зала 6 Българска търговско-промишлена палата (БТПП) организира събрание.

В същия ден от 19:00 ч. в Театър Азарян гостува спектакълът „Портретът на Дориан Грей”- постановка за култа към младостта и красотата, за нарцисизма като болест на духа, за тънката линия между изкуството и живота, за хедонизма като начин на съществуване и за това какво се случва с душата, скрита зад външното съвършенство. Спектакъл – амалгама между театър и литература, съчетаващ епохата на Оскар Уайлд и космополитното живеене тук и сега, търсещ съвременния ключ към едно от най-великите произведения на литературната класика.

По покана на Институт по регресивна и реинкарнационна терапия на 4-и юни от 18:00 до 21:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се проведе семинар с участието на автора на Катарзис, Интеграция и Трансформация - Ханс тен Дам - световен лидер в областта на трансперсонната регресивна терапия. Участието в семинара е само с покани и предварителни записвания. Покани може да получите от адреса на Института по регресивна и реинкарнационна терапия в София.

Във вторник от 19:30 ч. в кино „Люмиер Лидл” може да се насладите на концерт на танцова школа „FLAVA HAUS“.

/05 юни – сряда/

На 5 юни от 18:00 ч. в Арт галерия и Зала 4 в НДК, ще се открие 15-тото издание на Националния младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн. На старта на тазгодишното издание, ще бъде открита изложба, на която ученици от 15 училища по изкуства от цялата страна от 8 до 12 клас ще представят своите произведения, като най-добрите сред тях ще бъдат отличени с грамоти. Ще бъдат представени номинираните и наградените произведения, които са селектирани за изданието на конкурса. Изложбата може да бъде видяна всеки ден от 6-и до 20-и юни в Арт галерия, НДК, от 11:00 ч. до 19:00 ч. Входът за посетители е свободен.

/06 юни - четвъртък /

Спектакълът „Фалшив Герой“ ви очаква на 6 юни от 20:00 часа в зала 1. Спектакълът е базиран на най-популярните и обични песни на Тодор Колев поднесени с нови арaнжименти в изпълнение на Русенската филхармония с диригент Димитър Косев и балета на Държавна опера Русе с хореография на Зорница Петрова, Бенда на Мишо Йосифов и Ангел Заберски.

В четвъртък /6 юни/ в зала 7 на НДК студенти от Нов български университет (НБУ) в специалност „Мода” ще представят дипломно ревю.

От 19:30 ч. в ДНК ще бъде представена продукцията „Борхестриптих”. Това е вторият текст за театър на Ясен Василев, който стъпва едновременно върху три разказа на Борхес - „Смърт и Компас“, „Вавилонската Библиотека“ и „Другият“ - и върху творчеството и живота на писателя, от които заема сюжет, персонажи и мотиви. Четиримата изпълнители са четири различни версии на Борхес, превъплъщаващи се в различните му персонажи. В този свят между библиотека и вселена е поставен знак за равенство, а пространствата и техните обитатели са изцяло изградени от цитати.

В Литературен клуб „Перото” от 19:00 ч. до 20:00 ч. издателство „Изкуства” ще представи премиерата на трилогията на Ангелина Жекова.

/07 юни - петък/

Лийн Съмит България е първата по рода си лийн конференция, имаща за цел да събере професионалисти от различни сфери на бизнеса и да ги запознае с успехите и най-добрите практики при прилагане на лийн. 8 лектори в 2 експертни панела и 4 уъркшопа ще покажат, че лийн не е само за производствата, а може да бъде приложен и в сферата на услугите и IT. Семинарът ще се проведе на 7 и 8 юни в зала 8 на НДК.

На 7 юни от 19:00 ч. на Полуетаж Запад НДК ще се открие традиционната изложба „ФОТОАКАДЕМИКА”, организирана от Фотографска академия „Янка Кюркчиева”. Организаторите на Фотографска Академия подготвят няколко важни събития в юбилейната програма с богато съдържание. Може да разгледате фотографиите от „ФОТОАКАДЕМИКА” всеки ден от 8-и до 19-и юни от 11:00 ч. до 19:00 ч. на Полуетаж Запад, НДК. Вход – СВОБОДЕН.

На 7 юни между 18:30 и 20:30 в Литературен клуб „Перото” ще се състои премиерата на стихосбирката „Седмият жест II“ на Цветанка Еленкова.

На 7 юни от 19:00 часа в зала „Люмиер Лидл“ ще можете да се насладите на изпълнението на Сергей Редкин /Русия/. Концертът е част от серията клавирни рецитала със заглавие „Майстори на пианото“. В програмата: творби от Шопен, Чайковски, Прокофиев

/08 юни – събота/

Кралят на руската поп музика Филип Киркоров ще изнесе концерт на 8 юни в зала 1 от 20:00 часа. Артистът ще представи най-новото си шоу „Я+R“ #Цвет Настроения. Мащабната продукция е дело на творческия двигател на „Цирк дю Солей“ - Франко Драгоне, известен не само с режисура на спектаклите на цирка, но и с бляскавото шоу на Селин Дион „А New Day“.

Концерт „Любими български песни“ на Вокална Група Мики Маус ви очаква на 8 юни от 11:00 ч. в кино „Люмиер Лидл“. В репертоара, който талантливите Мики Маусчета ви подготвят са включени едни от най-любимите български хитове. Ще чуете песни на Васил Найденов, Фамилия Тоника, Дони и Нети, Орлин Павлов, Графа и други. Билети за концерта ще можете да си закупите от касите на НДК.

/09 юни – неделя/

Гейминг събитие на младежката организация „Пакта” ви очаква на 9 юни в зала 3 от 11:00 до 18:00 часа.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 9 юни от 19:00 часа публиката ще може да гледа премиерния спектакъл „Косвени щети“. Представлението на талантливата режисьорка Максима Боева е по книгата на носителката на Нобелова награда за литература Светлана Алексиевич - „Войната не е с лице на жена”. Във време на война, жените говорят за борбата да създадеш свой нов бит във всекидневие, което е противно на женската им природа и на изградения им светоглед. Възможно ли е обаче в свят на убийства да съхранят и „женското” в себе си?

Малко по-късно от 19:00 ч. в ДНК-пространство за съвременен танц и пръформанс Международната танцова платформа Balkan Dance Project ще представи „Копнеж”. Копнежът е онова, което никога не спира, никога не свършва, защото бъде ли задоволен, наситен, има способността да се превърне в оръжие на собственото ни унищожение. Наситеният копнеж е загуба на смисъл, празнота, своя противоположност. Хореограф на спектакъла е Стефания Георгиева. Танцов екип: Калина Георгиева, Дорина Пунчева, Радослав Йорданов, Моица Майцен (Словения), Бранко Митрович (Босна и Херцеговина), Енди Шротер (Хърватия).

На 9 юни между 11:00 и 17:00 часа ще бъде излъчено на живо предаването на БНТ „Библиотеката“ в Литературен клуб „Перото“.

На 9 юни в зала 11 на НДК балетна школа „Финес” ще представи свой концерт.

/10 юни - понеделник/

На 10 юни между 19:00 и 21:00 часа в Литературен клуб „Перото” ще бъде представена книгата „Предверието и дредния кат”.

/11 юни - вторник/

Световен театър в София идва в Театър Азарян с избрани спектакли от световната сцена. На 11 юни от 19:00 часа в Театър Азарян ще гостува „Хуманоптер”. В „Хуманоптер“ (нещо между човек и насекомо) младият жонгльор и режисьор Клеман Дазен поставя едно мини общество от седем жонгльори, между които непрекъснато се хвърлят във въздуха топки. Свободно летящи и падащи, те създават внушителен образ, на фона на който човешкото тяло изглежда особено уязвимо. Повторението на действието до абсурд и до виртуозност е движещата сила в това необичайно представление. То предлага алегоричен образ на представите за работа, успех, продуктивност и ефикасност. С „Хуманоптер“ Клеман Дазен преоткрива жонглирането за танцовата сцена.

На 11 юни от 11:00 до 14:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се проведе затворено събитие.

От 20:00 часа отново в Литературен клуб „Перото” комедиеният актьор Ники Станоев ще разсмее публиката със стендъп комеди „Ники говори за книги”.

/12 юни – сряда/

Световен театър в София ще бъде в Театър Азарян и на 12 юни от 19:00 ч. с танцовия спектакъл „Глухарче”. „Глухарче“ е първата съвместна работа на Ханес Ланголф и Ермира Горо, дългогодишни танцьори в световноизвестната британска компания DV8 PhysicalTheatre. Тук те споделят общото си желание да създадат вълнуващо представление в прос-транството между реалността и метафората, силно свързано с живота.

Издателство „Жанет 45“ ще представи новата книга „Дарът“ на Невена Митрополитска в Литературен клуб „Перото” на 12 юни между 18:30 и 20:30 часа. Каква следа оставяме? На какво сме готови, за да постигнем целта си? Какво бихме пожертвали, за да сме в мир със себе си? Две двойки, чиито пътища не би трябвало да се пресекат – различно социално положение, образование, среда. Общото помежду им – мечтата за дете. Тя ги изправя един срещу друг в най-важната битка в живота им.

В сряда от 18:30 часа в кино „Люмиер Лидл” Народно читалище „Г.С. Раковски 1927” ще представи Годишен концерт на балетна и танцова школа „Бусер”.

/13 юни – четвъртък/

Шести световен конгрес на информационните агенции ви очаква на 13 и 14 юни в зали 3 и 10. Участие ще вземат медийни лидери от над 100 държави, водещи журналисти от 5 континента. В програмата е предвидена дискусия за бъдещето на новините. Организатори са БТА и Световният Съвет на информационните агенции.

В четвъртък /13 юни/ в зала 7 на НДК ще се проведе конференция на фондация „Отворено общество“.

На 13 юни от 18:00 часа в зала 2 на НДК БТА ще изнесе свой концерт.

За втора поредна година един от най-големите български уеб портали Dir.bg организира конкурса Web Report, за да извади на показ качествената, почтена и отговорна журналистика у нас. Началото е от 19:00 часа, а домакин отново е Литературен клуб „Перото“.

/14 юни – петък/

От 14 до 16 юни в зала 8 ще се проведе конгрес на Българската асоциация по медицинска онкология.

В петък /14 юни/ между 18:30 и 20:30 часа в Литературен клуб „Перото” ще се проведе литературно събитие на издателство „Парадокс”.

Българският пианист Иван Янъков ще представи произведения от новия си албум, включващ творби на Лист и Стравински на 14 юни от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“. Концертът му е част от серията клавирни рецитали със заглавие „Майстори на пианото“.

/15 юни - събота/

Балет и танцов театър „Коломбина“ ще представи нов спектакъл на 15 юни от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“ – „Пътешествието на Коломбина“.

/16 юни - неделя/

Най-добрите учители по йога ще отбележат заедно Международния ден на йога – 16 юни. В зали 3, 3.1, 3.2 и 10 на НДК ще бъдат демонстрирани практики за всички заинтересовани от йога. Началото е от 10:00 до 18:00 часа, а входът е свободен и всички желаещи ще могат да посещават различните събития през целия ден.

Театър Азарян ще посрещне софийската премиера на спектакъла „Чайка” по Чехов. На 16 юни от 19:00 часа едни от най-популярните актьори в българските кино и театър – Асен Блатечки и Койна Русева, ще си партнират, за да представят новия прочит на „Чайка”. След почти три десетилетия, режисьорът Иван Добчев се връща към пиесата „Чайка”, която по неговите думи „може да се възприема и като символно изображение на думата „театър”. Сюжетът се развива в четири действия и режисьорът се придържа към мнението на Чехов, че това е комедия.

Между 08:00 и 12:00 часа в Литературен клуб „Перото” ще се проведе детският литературен конкурс „Искри”.

/17 юни - понеделник/

Българска банка за развитие ще отбележи 20-годишнината от създаването си в зала 6 на НДК на 17 юни.

На 17 юни от 19:00 часа сцена Backstage, Театър Азарян ще посрещне отново великолепният спектакъл „Животът е сън”. Той е мрачна приказка, която противопоставя безгрижието на детските игри на политическите схеми и манипулации. В една мутирала, радиоактивна реалност се ражда едно същество и бива изоставено само - но какво е то - затворник, принц? Кое превръща човека в чудовище, как мутира човешкото в човека? Ако зрелостта в един свят на чудовища се манифестира в това да се превърнеш в чудовище, тогава какво бъдеще си отглеждаме? Какъв е светът, който сънуваме, какъв е сънят, който живеем?

Дискусия между ученици и писатели на тема „Що е то творческо писане?” ви очаква на 17 юни от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото“.

От 17 до 21 юни кино „Люмиер Лидл” ще посрещне четвъртия Фестивал на италианското кино.

/18 юни - вторник/

Най-старият музикално-танцов ансамбъл на Русия – световноизвестният Кубански казашки хор пристига в НДК на 18 юни. За концерта в зала 1 ще дойде пълният състав от певци, музиканти и танцьори и всички солисти. Избрана е програма "Най-доброто за 200 години". Сред песните са любимите "Любо братцы, любо", "Ты прости меня, родная", "Когда мы были на войне", "Распрегайте, хлопцы, кони" и други емблематични казашки песни.

В Литературен клуб „Перото” на 18 юни ще се проведат две събития: Седемнадесети българо-френски поетичен конкурс за деца „Конкурс Прованс” между 13:30 и 16:00 часа и писане за имиграцията и международен литературен пърформанс меду 19:00 и 22:00 часа.

/19 юни - сряда/

На 19 юни от 19:00 часа зала 1 ще посрещне премиерата на документалния филм „Ванга- човек и феномен”. Неизвестни и неразказвани до сега пророчества на Ванга ще видят бял свят във филм, посветен на легендарната ясновидка. Наред с известните вече предсказания на пророчицата - за трагедията от проливането на кръвта в Сирия, за избора на първия чернокож президент на САЩ Барак Обама, за кошмара от пламъците на Нотр Дам, в новия филм се показват архивни кадри за бъдещето на Русия, България, Америка и Япония. Чуват се ясно думите на Ванга дали светът е изправен пред Трета световна война.

От 19:30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс ще бъде представен проектът „Съвършено розово”, който е част от фестивала „Етюди и приятели”. Съвършено розово се движи по ръба между еротичната ефективност на женското тяло, възприемането му отвън чрез съзнателните и неосъзнатите пориви на въображаемото и неговото вътрешно състояние на бунт, което предизвиква безпокойство, оживление, сила и дори ярост. Тяло като обект и субект, въвлечено в желанието да се осъществи, да се сътвори отново.

В Литературен клуб „Перото” между 19:00 и 23:00 часа ще се проведе затворено събитие.

/20 юни - четвъртък/

Между 20 и 22 юни в зали 6 на НДК ще се проведат срещи на Европейската асоциация по сърдечно съдови заболявания.

В четвъртък /20 юни/ от 20:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ви очаква концерт-моноспектакъл с участието на Роберта.

Фестивалът „Етюди и приятели” ще представи спектакълът „Не-видим” на 20 юни от 19:30 часа в ДНК. Той представлява потапяне в един сюрреалистичен и чужд свят, изграден от блестящи обекти и пречупена светлина. Зорница се превръща в бежанец, който иска да стане част от този лъскав нов свят, а бляскавият материал е метафора за Aмериканската (западната) мечта. Спектакълът е почти автобиографичен и отчасти основан на бежанската криза в Европа и САЩ. Не-видим разглежда разочарованието от западния свят, въпреки фантастичното, красиво и в крайна сметка измамно пътешествие до „обещаната земя”.

/21 юни - петък/

Незабравимият спектакъл на Майкъл Флетли Lord of the Dance: Dangerous Games отново ще омагьоса българската публика на 21 юни. Спектакълът ще се състои в зала 1 на НДК и е с начало 20:00 часа. Премиерата на Lord of the Dance в Лондон е преди повече от две десетилетия, а през 2014 г. гениалният танцьор и режисьор на спектакъла Майкъл Флетли преработи шоуто, за да го превърне в още по-атрактивно от оригиналното представление.

Концерт на Шри Чимной Център България ви очаква на 21 юни /петък/ в зала 8 на НДК.

От 19:30 часа ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс ще ви заведе на пътешествие с фестивала „Етюди и приятели” и „Voyager“. Ще се потопите, както във физическо, така и във виртуално преживяване, разнопосочно развиващ се модел от изпълнители, звук, движение, светлина и зрители. Място, където артистите преминават през абстрактна трансформация и придават форма на пространството чрез стени, ъгли и мебели. Настояще със своите контрасти.

/22 юни - събота/

На 22 юни от 19:30 часа имате възможността да се потопите в света на щастието в ДНК с „Произведени за щастие”, което представлява коментар по една на пръв поглед приемана за безвъпросна тема, която обаче е много актуална и важна за съвременния свят – щастието. Според популярното разбиране всички знаят какво е щастие и то означава едно и също за различните хора. На сцената Ива Свещарова и Вили Прагер се заемат със задачата да произведат щастие. Но не в „7 стъпки”, а в едночасов сеанс. За целта са екипирани с топки против стрес, шампанско и други приятни, стимулиращи средства.

/23 юни - неделя/

Феноменалният сръбски цигулар Неманя Радулович и ансамбъл DOUBLE SENS ще докоснат сърцата ви с любима класика и балкански ритми. Не пропускайте концерта „Огнени струни”, част от „Европейски музикален фестивал“ на 23 юни от 20:00 часа в зала 1 на НДК. В програмата Вивалди – „Годишните времена“, Чайковски – „Руски танц“, Римски-Корсаков – „Шехеразада“, Хачатурян – „Танц със саби“, сръбски фолклор.

/24 юни - понеделник/

Китайският културен център организира концерт на 24 юни в зала 2 /Театър Азарян/.

„Hello. I like you. Now, agree with me”, част от фестивала „Етюди и приятели” ви очаква на 24 юни /понеделник/ от 19:30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс. Идеята и реализацията са на Лорън Уорхол Колдуел и Ани Колиер, в сътрудничество със Сара Морси САЩ. Американка и българка се срещат на грешното място, но в точното време. Щастлива случайност или вик за помощ? Объркването става още по-голямо с пристигането на втора американка. Дали трите говорят за едни и същи неща? В комични ситуации, като в разговора даже се прокрадва и политика. „Здравей! Харесвам те! А сега се съгласи с мен!“

/25 юни - вторник/

Събрание на Медицински университет ще се проведе на 25 юни /вторник/ в зала 3 на НДК.

Омнибусът на бае Славе ще измине пътя от София до „Чамкория“ на 25 юни /вторник/ от 19:30 часа в Театър Азарян. Едно незабравимо и вълнуващо пътешествие, на което ще ви заведе Захари Бахаров. Спектакълът е по романа на Милен Русков и режисурата на Явор Гърдев.

На 25 юни /вторник/ от 19:30 часа в ДНК ще бъде представен спектакълът „Heroes“, част от фестивала „Етюди и приятели”. Идеята, хореографията и изпълнението са дело на Джон Скот, Ирландия. Скот е учил и работил с новаторката в танца и работата с глас Меридит Монк. Създава преживяване, танцова материализация на музика чрез материалността на удивителния си глас, за да покаже два Аз-а – човешки и митологичен. Музиката обрисува герои, които се борят с невъобразими тъмни сили и завладяват мрака, като успоредно с това се развива и идеята за бягство. „Герои” е оформен със сътрудника на Джонатан Бъроуз Матео Фарджон.

/26 юни - сряда/

От 19:00 часа на сцена Backstage, Театър Азарян, спектакълът „Косвени щети” ще покаже Втората световна война през призмата на женската чувствителност. Във време на война, жените говорят за борбата да създадеш свой нов бит във всекидневие, което е противно на женската им природа и на изградения им светоглед. Възможно ли е обаче в свят на убийства да съхранят и „женското” в себе си? Посветили живота си на мисията да бъдат майки и съпруги, да се грижат за близките си, жените трябва и да убиват, за да оцеляват. Споделеният им кошмар показва колко по-сложни са категориите за „добрите” и „лошите”, с които сме свикнали да живеем и до днес.

На 26 юни /сряда/ от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото” ще се проведе затворено събитие на списание „Наш дом”.

Игриво и красиво представление идва на сцената на ДНК от 19:30 часа. „Digital Footprints“, премиера от 2019 г. е интерактивна хай-тек игра с трима танцьори. Техните тела – скоростта, силата и посоката на движението им в пространството определят моделите, образите и звука на изпълнението. Тази работа поставя важни въпроси за взаимодействието в нашето общество, кой управлява, кой контролира… отвъд това зрителят може просто да се наслаждава на красотата на движенията и образите. Техниката, прожекциите и музиката са разработени заедно с Оке Пармеруд – друг пионер в електроакустичната музика и видео.

/28 юни - петък/

Форум „България – Русия” ще отбележи 140 години дипломатически отношения на 28 юни /петък/ в зала 6 на НДК.

От 19:30 часа в ДНК гостува „Off the wall“, част от фестивала „Етюди и приятели”. Off the wall е серия от работи с филтри от течни кристали върху стъклени повърхности, които могат да променят стъклото от прозрачно към дифузно. Пространството е разделено от прозрачна стена. Възприемането на хореографията се променя заедно със стената и програмиранoто й включване и изключване. Тази особена чувствителност на прозореца свързва публично и частно. Множество индивидуални движения се поставят в абстрактна структура, повлияна от разбирането за танца като форма, в която движението има смисъл само по себе си. Артистите Олоф Першон и Дейвид Сабел си сътрудничат с танцьорите: Хана Карлсон, Ребека Евън и Олоф Першон. Програмиране: Дейвид Сабел, Инсталация: Бьорн Алпстен, мениджър: Анна Стигерт.