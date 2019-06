Луис Капалди за втора седмица оглави британската класация за албуми

Дебютният албум на шотландският изпълнител Луис Капалди оглави британската класация за втора седмица, съобщи Прес асосиейшън.

Продажбите от "Divinely Uninspired to а Hellish Extent" на Луис Капалди са колкото от следващите четири албума в класацията, взети заедно.

Миналата седмица албумът на шотландския певец стана най-бързо продаваният за 2019 г. във Великобритания с 89 506 комбинирани единици. Предишният беше "Thank U, Next" на Ариана Гранде с 65 214 комбинирани единици, предава БТА.

На второ място в британската класация за албуми е Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Трети е "Най-великият шоумен". Мориси е на трето място със сборния албум от кавъри "California Son". Саундтракът към филма "Рокетмен" за Елтън Джон зае петото място.

В класацията на синглите първото място за трета седмица заема "I Don't Care" на Ед Шийран и Джъстин Бийбър.