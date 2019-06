Певицата Кейти Пери спира турнетата, за да може да издава нови песни

Кейти Пери спира турнетата, за да може да издава нови песни, когато са готови, вместо да съобразява излизането им с графика си за концерти, съобщи Контактмюзик.

След като издаде първата си нова песен от две години тази седмица - "Never Really Over", Кейти Пери каза, че няма планове да тръгне на турне, защото това е несъвместимо с издаването на албум.

Суперзвездата участва и в шоуто "Американски идол" като съдия. Тя каза, че това е много удовлетворяващо преживяване.

"Толкова много влагаме от себе си . . . Честно, следваме само интуицията си. Няма сценарий, сякаш вселената ни благославя щедро" - каза Кейти Пери.