Тина Фей и Самюъл Л. Джаксън ще връчат наградите "Тони"

Тина Фей, Дарън Крис, Сътън Фостър и Самюъл Л. Джаксън ще връчат награди "Тони" в Ню Йорк на 9 юни, съобщи ЮПИ.

Сред останалите знаменитости, които ще връчат отличия в рамките на церемонията, са съпругата на Самюъл Л. Джаксън - Латаня Ричардсън, Реджина Кинг, Лора Лини, Одра Макдоналд, Бен Плат, Били Портър, Андрю Ранелс и Майкъл Шанън, предава БТА.

Водещ на церемонията, която ще отличи най-доброто през театралния сезон 2018-2019 г. на Бродуей, ще е Джеймс Кордън.

Церемонията ще включва музикални изпълнения на живо и ще бъде излъчена от телевизия Си Би Ес.

С най-много номинации - 14 за наградите "Тони" е мюзикълът "Hadestown" (Градът на ада), следван "Ain't To Proud - The Life and Times of the Temptations" (Не толкова горд - животът и времената на "Темптейшънс") с 12 номинации, "Тутси" с 11, "Да убиеш присмехулник" и "The Ferryman" (Лодкарят) с по 9.