Кари Ъндърууд с два приза на церемонията за наградите на Телевизията за кънтри музика

Певицата Кари Ъндърууд спечели две награди на състоялата се в "Бриджстоун арина" в Нашвил церемония за отличията на Телевизията за кънтри музика, продължавайки да твори история в шоуто, предаде Асошиейтед прес.

Ъндърууд получи водещия приз за видео на годината за "Cry Pretty", както и отличието за видео на изпълнителка за "Love Wins". Бившата победителка в "Американски идол" продължи да пише историята на наградите на Телевизията за кънтри музика. Прибавяйки два трофея към колекцията си, с които отличията й стават общо 20, Кари Ъндърууд е най-награждаваната изпълнителка в шоуто, предаде БТА.

Певицата изпълни и новия си сингъл "Southbound".

Сред призьорите се наредиха също Кейн Браун (видео на изпълнител за "Lose It"), Дан + Шей (видео на дует за "Speechless"), "Зак Браун бенд" (видео на група за "Someone I Used to Know"), Ашли Макбрайд (видео пробив на годината), Кийт Ърбан и Джулия Майкълс (видео сътрудничество на годината за "Coming Home"), Люк Кумс и Леон Бриджис (изпълнение на годината за "Beautiful Crazy").

На церемонията за наградите на Телевизията за кънтри музика със свои изпълнения се представиха също Томас Рет, "Литъл биг таун" и Тромбоун Шорти, Брет Йънг и "Боуз ту мен", Дан + Шей, "Зак Браун бенд", Шерил Кроу и Марън Морис, Таня Тъкър, Бранди Карлайл, Мартина Макбрайд, Лорън Алейна.

Водещи на шоуто за втора поредна година бяха членовете на групата "Литъл биг таун".