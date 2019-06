2 момчета и 2 момичета на финала на “Гласът на България” от 3500 кандидати

Всеки ментор подготвя финалист

Повече от 3500 кандидати от 12 държави - толкова се явяват на кастингите за сезон 2019 на “Гласът на България” - едно от най-популярните музикални предавания у нас.

Накрая остават четирима - Ива Георгиева от отбора на Иван Лечев, Надежда Александрова от тима на Михаела Филева, Атанас Кателиев от този на Владимир Ампов - Графа и Кирил Хаджиев - Тино, чийто ментор е Камелия.

При такава смазваща конкуренция и четиримата на практика вече са победители. Въпреки това те ще се явят на финала на шоуто по Би Ти Ви и зрителите ще изберат кой от тях ще получи титлата “Глас на България” и да спечели голямата награда от 50 хил. лв. Такива са правилата на играта.

Иван Лечев първи

натиска бутона, с

който избира в отбора

си Ива Георгиева,

само няколко секунди преди това да направи и Михаела Филева, по време на кастингите на тъмно. До края на изпълнението ѝ на песента How Deep is Your Love всички ментори вече са обърнали столовете си.

Ива Георгиева е на 29 г. и е родом от Варна, но учи в София. Завършва музикалното си образование в Нов български университет, след което продължава да учи в Лондон, където издава миниалбум. Животът ѝ предлага ново пътуване, този път до Дубай. Заминава заедно с група български музиканти и едногодишен договор в джоба си. Още на първото излизане на сцена среща съпруга си Ахмед, заради когото мести постоянния си адрес в Дубай. Той е човекът, който най-много я мотивира да участва в “Гласът на България”. В случай че Георгиева спечели, е готов да премести бизнеса си с интериорен дизайн в България.

Това е мечтата на младата певица - да пее пред своите сънародници. “През последните пет години имам адски много работа в Дубай, но в края на деня усещането за щастие е непълно, защото не съм си у дома”, казва Георгиева.

22-годишният финалист от отбора на Камелия Кирил Хаджиев - Тино е роден в София, но от дете живее във Варна. Той има изключително специфичен глас, с който си спечели от публиката

прозвището

“българският

Ник Кейв”

“Такъв тембър не сме чували досега”, каза Камелия малко след като го чува да пее Sweet Dreams.

Изненадващо за всички след рок изпълнението му той избра за ментор именно попфолк певицата. Тино едва ли съжалява за постъпката си, защото 3 месеца по-късно след нея той е на финала на най- оспорваното музикално предаване именно благодарение на съветите на Камелия. Записва се за участие в “Гласът на България”, за да усети адреналина от това да пее пред толкова много хора, както и да тества колко добър е зад микрофона наистина.

Тино умишлено не записва висше образование в сферата на музиката. Смята, че талантът е по-ценен от академичните знания. Успя да докаже това многократно на сцената на предаването. Нетипичният му тембър отваря пред него вратите на клубните сцени, където се е изявявал досега. Тино Хаджиев има собствена група. В началото е неин китарист. Започва да пее, когато осъзнава, че има доста авторски парчета, а няма кой да ги изпее.

Най-малката

финалистка е

16-годишната

Надежда

Александрова

Тя е от Пазарджик, където в момента учи в Езиковата гимназия. Успява да впечатли Михаела Филева с изпълнението на Wicked Games по време на кастингите на тъмно. “Уау”, възкликва в началото на песента Графа, а няколко секунди след това бутона натиска Камелия. В края четиричленното жури вече се е изправило на крака и бурно аплодира ученичката.

Александрова е много притеснителна. “Когато имам някакъв проблем и нещо ме мъчи, мога да го споделя чрез музиката. Затворен човек съм. Не пея дори пред родителите си”, казва тя.

Въпреки това по талант не отстъпва на другите трима финалисти. От четвъртфиналите насам, по време на концертите на живо, кой остава в предаването, решават зрителите. С техния вот момичето задмина завършени музиканти като Калоян Николов и Христиан Ненов, който се отказа от живота си в Ирландия, за да опита късмета си в шоуто.

Надежда Александрова свири на китара и пиано от дете. Открива истинското си призвание в музиката, когато родителите ѝ се разделят.

Атанас Кателиев е четвъртият финалист. Той е на 25 години и също родом от Варна. Буквално

успява да разтанцува

журито по време на

кастингите на тъмно

с изпълнението си на Master Blaster. За треньор избира Графа.

Кателиев завършва гимназия в паралелка с народно пеене и гайда. В университета се ориентира към нещо съвсем различно - инженерството. В момента е учител по роботика на деца между 5-и и 7-и клас в Математическата гимназия във Варна. Казва, че популярността му от предаването здраво е затегнала дисциплината в часовете му, но признава, че мечтата му е да се занимава изцяло с музика.

Варненецът е и маратонец. Когато Кирил Николов-Дизела постави рекорда си на Ком - Емине, Кателиев е негов пейсър, т.е. придружава го като бегач, който го надъхва да продължи и го зарежда с нужните количества вода и храна.

В предаването инженерът се записва, за да разчупи поведението си на сцената. “Мога да стоя на едно столче и да пея с часове, така ми е най-комфортно. Пред публика съм още малко дърво и полагам усилия да променя това, репетирам си вкъщи всяка стъпка, преди да дойда на големите концерти”, казва той.

Четиримата финалисти ще излязат заедно на сцената още в началото на предаването в неделя, 9 юни, за да изпълнят в изцяло нов аранжимент популярното парче на групата “Имеджинс Драгънс” - Tunder. То е създадено специално за финала на “Гласът на България” от музикалния директор на шоуто Борислав Бояджиев - Борче. За представянето му на сцената ще бъде транспортиран и най-големият в света японски барабан ямато.

Друга изненада ще бъдат дуетните изпълнения на участниците с техните треньори, в които ще участват и гост-звезди от миналия сезон на “Гласът на България”. Гласуването става чрез есемеси. Приходите от тях ще бъдат дарени в подкрепа на кампанията за възстановяването на опожарените сцени на Националния студентски дом.