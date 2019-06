Групата "Темптейшънс" получи звезда на Алеята на славата (Видео)

Групата "Темптейшънс", чиито хитове от 60-те и 70-те години на миналия век са чествани в номиниран за награди "Тони" мюзикъл, получи звезда на Алеята на славата пред театър "Аполо" в Харлем, предаде Ройтерс.

"Сякаш подобрихме всички свои досегашни рекорди", възкликна Отис Уилямс - единственият жив член на бандата, сред чиито хитове са "Just My Imagination" и "Papa Was a Rollin' Stone".

"Темптейшънс" пя в театър "Аполо" в началото на 60-те години на миналия век заедно с други изпълнители на звукозаписната компания "Мотаун", като "Сюприймс", Стиви Уондър и "Фор топс".

Повече от 50 години по-късно историята и музиката на "Темптейшънс" са претворени в бродуейската постановка "Ain't To Proud - The Life and Times of the Temptations" ("Не толкова горд - животът и времената на "Темптейшънс"), която е с 12 номинации за награди "Тони", включително за най-добър мюзикъл, предаде БТА.

Церемонията, свързана с получаване на звезда на Алеята на славата, предхожда утрешното връчване на наградите "Тони" в Ню Йорк, където членове на актьорския състав на "Ain't To Proud - The Life and Times of the Temptations" ("Не толкова горд - животът и времената на "Темптейшънс") ще изпълнят песни.

Седемдесет и седем годишният Уилямс довери, че при всяко гледане на спектакъла проронвал сълзи.