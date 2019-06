Охраната на Шварценегер използва електрошок срещу крадец (Видео)

Издават през юни песен на Фреди Меркюри, смятана доскоро за изгубена Версия на Фреди Меркюри на композицията "Time Waits For No One" ще бъде издадена на 21 юни, след като бе смятана за изгубена от десетилетие, съобщи Контактмюзик.