Атанас Кателиев спечели "Гласът на България"

Атанас Кателиев от Варна е победител в "Гласът на България" след една мъжка битка със своя съгражданин Тино. Той грабва наградата от 50 000 лева.

"Огромно, огромно, огромно благодаря", успя да каже той след шоуто.

Във финалния етап участниците трябваше да подготвят парче по избор на зрителите. За Атанас Кателиев бяха избрали парчето на Джеймс Артър "Impossible", а за Тино (Кирил Хаджиев) - "Can't Help Falling In Love".

В крайна сметка най-големият фаворит се оказа Атанас.