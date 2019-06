Кънтри певецът Томас Рет оглави класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певецът Томас Рет за втори път в кариерата си оглави престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "Center Point Road" на изпълнителя за периода на отчитане са продадени 76 000 еквиваленти единици, които му отреждат първенството.

Томас Рет оглави чарта за първи път в кариерата си с предишния си албум "Life Changes", излязъл на музикалния пазар през 2017 г., припомня изданието, цитирано от БТА.

Новата му тава "Center Point Road" е първият кънтри албум, позиционирал се на върха в чарта през тази година.

Певицата Били Айлиш, която миналата седмица си възвърна челната позиция, при новата подредба е отстъпила на второ място с 63 000 продадени единици от албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Следва диджей Калед с 39 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Father of Asahd".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" се допълва от певеца и автор на песни Калид с албума "Free Spirit" (38 000 продадени единици) и певицата Майли Сайръс с новата й тава "She Is Coming" (36 000 продадени единици).