Фил Колинс и Майк Ръдърфорд от "Дженезис" - заедно на сцената (Видео)

Фил Колинс и бившият китарист на група "Дженезис" Майк Ръдърфорд се представиха заедно на концерт в Берлин за първи път от 12 години, съобщи Уърлд ентъртейнмънт нюз нетуърк.

Ръдърфорд и групата му "Майк енд дъ Меканикс" са поддържащите изпълнители на Фил Колинс в соловото му турне "Not Dead Yet". В петък китаристът излезе на сцената в Берлин заедно с Фил Колинс за хита "Follow You Follow Me". Публиката посрещна изпълнението толкова добре, че двамата го повториха в събота вечерта в Орхус, Дания, предаде БТА.

Колинс и Ръдърфорд са подмятали за събиране на "Дженезис", но официални такива планове още няма. Миналата година Фил Колинс каза пред сп. "Ролинг стоун", че ако това се случи, няма той да е на барабаните, а синът му Ник.