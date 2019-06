Брайън Адамс отново у нас, този път пее в Пловдив

Световноизвестната канадска звезда Брайън Адамс за първи път ще пее в Пловдив. Концертът му ще е на 14 ноември в многофункционалната спортна зала "Колодрума". Той е част от турнето на певеца Shine A Light, както се казва и най-новият му 14-и студиен албум, съобщиха организаторите от "Нюкоуст консъртс" и "София Мюзик ентърпрайсис".

В Пловдив Адамс ще изпълни едни от най-големите си хитове - "Run To You", "Everything I Do (I Do It For You)", "Please Forgive Me", както и песни от новия си албум.

Концертът е част от Календара на културните събития на община Пловдив за 2019 година.

Адамс е един от най-успешните музиканти в света. Досега има над 65 милиона продадени копия, първи места в класациите в над 40 държави и десетки разпродадени турнета по света. Нестихващата му кариера продължава вече повече от 30 години.

Последният му албум Shine A Light излезе на пазара на 1 март 2019 г. и дебютира на първо място в канадската класация Canadian Albums Chart. Музикантът написва едноименния сингъл към албума заедно с Ед Шиърън, а парчето вече има над 750 хиляди гледания в ютюб.

Брайън Адамс идва за трети път у нас. Първият му концерт в София е през 2006 г., след това напълва "Арена Армеец" десет години по-късно - през 2016-а. Тогава представи и собствената си фотографска изложба "Открити/Ранени" (Exposed/Wounded) във "Виваком арт хол". Откри я сам часове преди концерта си.

Билетите за пловдивския концерт започват да се продават от 11 юни от 10 ч и могат да бъдат купени в мрежата на "Ивентим", както и онлайн.