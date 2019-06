Селин Дион приключи концертите си в Лас Вегас

Селин Дион приключи през уикенда концертите си в Сизърс палас в Лас Вегас, които започна преди 16 години, съобщи ЮПИ.

"Този опит беше огромна част от кариерата ми в шоубизнеса . . . Винаги ще ми е скъп - заяви музикалната легенда. За него трябва да благодаря на толкова много хора. На първо място сред тях са феновете ми, които ми дадоха възможност да правя това, което обичам".

Шоуто на Селин Дион в Лас Вегас започна през 2003 г. За 16 години тя изнесе 1141 спектакъла, гледани от 4,5 милиона души, предава БТА.

На последния си концерт в Лас Вегас в събота Селин Дион изпълни нова песен - "Flying On My Own". Тя е от албума "Courage", чието излизане е насрочено за ноември.