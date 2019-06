Епичен старт на лято 2019 в Bedroom beach

Близо 5000 души станаха свидетели на епичния старт на Лято 2019. Това се случи на официалното откриване Bedroom beach club, което изуми със своята пищност, мащаб и еуфория. Гостите на най-очакваното парти на годината бяха потопени в атмосфера, вдъхновена от мистика, фантастика и великолепие. Кулминацията на нощта бе премиерният спектакъл Game of Gods. В него взеха участие близо 30 артисти от България и Румъния, които превърнаха морския бряг във величествено подобие на древен Олимп. Излетите от 24-и каратов разкош, изваяни до съвършенство тела на момичетата от Bedroom premium ladies "пренесоха" гостите над облаците, където „невъзможното“ не съществува.

Сцената на клуба бе преобразена в свят от страсти, потопени в злато и фантазии, претопени в реалност. Митологични създания, божествен блясък и амброзия за сетивата завладяха плажа в Слънчев бряг.

Bedroom beach е първият по рода си премиум клуб на българското Черноморие. Началото му е поставено през 2007 година, а днес близо 12 години по-късно, той се е превърнал в емблема на световната хаус сцена и еталон за най-висок стил. И през лято 2019 той няма да изневери на своята запазена марка и ще предложи на своите клиенти и приятели шоу без аналог в България.

Доказателство затова бе и самият старт на сезона, когато за първи път зад пулта на Bedroom beach застана сензацията на остров Миконос – Dj Agent Greg! Резидентът на Mykonos, Cavo Paradiso, e едно от най-актуалните имена на европейската хаус сцена. Присъствието му в Слънчев бряг е гаранция за силната заявка, която дава клубът през лято 2019. Голямата изненада за всички гости обаче се случи ден по-късно на 8 юни. Тогава Ицо Хазарта буквално взриви клуба със своето изпълнение на абсолютния си хит - "Браво, Господине". Това е първата толкова грандиозна изява на звездата, след промотирането на неговия първи солов албум. Ицо Хазарта и DJ Mascota представиха пред гостите и своята колоборация със заявка за летен хит–„Известна“.

Акцент в двете бляскави вечери на откриването на Bedroom beach club беше и уникалният пърформанс на иновативното устройство за нагряване на тютюн – glo, което направи партито още по-феноменално и запомнящо се.

Кулминацията на летните партита през сезона ще бъдат култови събития с топ DJ от цял свят – Mahmut Orhan, Crazibiza, Consoul Trainin и Liva K. Тогава клубът ще претърпи истинска метаморфоза, за да може нощта да се пренесе в едно друго измерение. Грандиозната сцена и убийственият саунд ще гарантират невиждано по размерите си зрелище, с качеството на световния лидер при озвучителните системи Lacoustics и над 80 осветителни устройства Robe!

Хип-хоп емоциите ще достигнат критични нива на забавление, през цялото лято с емблемите на R&B музиката у нас - 100 Кила, Криско, Ъпсурт и Тита. През 2019-а ще бъде поставено и началото на нова поредица партита на плажа – Trap on the beach. В тях ще вземат участие – MBT, Marso и V:RGO. През 2019-а зад пулта на Bedroom beach ще застанат и цяло съзвездие от родни диджеи: Mascota, FED, Dimo BG, Gorro, C-Fusion, Vasco C, BIG D, Stephan Gee Steven и Yassen Petrov.

Едновременно с това, Bedroom beach е мястото, на което младостта се среща с класиката. Това лято той ще бъде домакин на поредица от бутикови спектакли с най-големите български естрадни звезди. Началото ще постави примата на българската музика Лили Иванова на 12 юни. Тя ще бъде специален гост на 60-тия юбилеен сезон на курортен комплекс Слънчев бряг. Датата 1 август е запазена за легендарния Васил Найденов и неговото емблематично шоу.

През годините Bedroom club се превърна в любимо място на младите хора от цял свят заради изисканата си визия, еуфорична атмосфера, интериор от естествени материали, внушителен саунд, първокласно обслужване и най-вече модерно лайфстайл настроение. И всичко това има само едно име - Bedroom beach!