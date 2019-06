Песните на Ед Шийран са най-излъчваните във Великобритания през миналата година (Видео)

Песните на Ед Шийран са най-излъчваните във Великобритания през миналата година, въпреки че той не е издавал нова музика, съобщи Би Би Си.

Ед Шийран оглавява класацията за трети път от четири години, предава БТА.

На второ място е Калвин Харис, а на трето - група "Литъл микс".

Най-излъчваната песен във Великобритания за 2018 г. е "Feel It Still" на "Порчугал дъ Ман".

Хитът на Пинк "What About Us" за втора поредна година е в топ 10. Подобно постижение имат само "Марун 5" с "Moves Like Jagger" през 2011 г. и 2012 г.

Класацията илюстрира факта, че някои песни имат дълъг живот след излизането им на пазара. Такъв е случаят с Ед Шийран - популярен остава целият му каталог с хитове. Песента "Feel It Still" също е издадена през 2017 г., но е най-големият радио хит за 2018 г.

Данните са събрани от организацията за защита на авторските права "Фонографик пърформанс лимитед", която контролира излъчваната музика по радиото и телевизията, както и пусканата в клубове и други заведения.