Мистичните братя Конър с изложба в галерия и зала “Оборище 5”

Деница Атанасова-Гергова и новият Range Rover Evoque избраха изложбата на The Connor Brothers, за да обявят новото си партньорство.

До 30 юли галерия и зала “Оборище 5” показва за първи път в България самостоятелна изложба на Тhe Connor Brothers. Селектирани са 20 оригинални творби на хартия, за създаването на които са използвани ситопечат, маслен пастел, смесени акрилни техники, ръкописни намеси, колажи и др.

Conformity Is The Last Refuge, I Don’t Care What Anybody Says About Me, съвсем новите I Know I’m Paranoid, The First Thing I Do In The Morning, Call Me Anything But Ordinary и далата заглавието на изложбата Maybe It’s Not About A Happy Ending – направо от студиото на художниците в Лондон. Селекцията е направена специално за представянето на Тhe Connor Brothers в София.

Изложбата на The Connor Brothers се случва в България и със специалната подкрепa на Range Rover Evoque, които по време на изложбата ще представят своя нов феноменален автомобил за града. В него вечният британски стил среща модерните форми, за да представи своята концепция за съвременния начин на живот.

The Connor Brothers стават известни в артсредите като мистериозни американски близнаци – Франклин и Брендън Конър, които са отгледани заедно с други известни деца като актьорите Ривър и Хоакин Финикс при екстремни условия от таен християнски култ, известен като “Семейството”.

Братята Конър успяват да избягат в Бруклин, където започват да създават арт произведения, чрез които осмислят света, от който са били лишени преди. През oктомври 2014-а става ясно, че образите на Франклин и Брендън всъщност са били мит и че братята Конър всъщност са артдилърите Джеймс Голдинг и Майк Снийл (James Golding и Mike Snelle), които са станали художници.

Картините на Тhe Connor Brothers са сатирични и хумористични по природа. Те изследват мъгливите граници между истина и фикция. Измислени винтидж корици на книги, най-често заимствани от британската литературна класика и от любовни романи. Художниците възпроизвеждат кориците като големи акрилни или маслени платна, сменяйки заглавията на книгите със свои собствени текстове, като променят посланията, но в подкрепа на контекста.

Тhe Connor Brothers са търгувани на аукциони в “Кристис” и “Бонхамс” заедно с Банкси и Деймиън Хърст. Техни произведения са били продавани на множество артфестивали в Лондон, както и в топгалерии в Ню Йорк, Лондон, Лос Анджелис, Дубай и Сидни. През декември 2017 г. дебютират и на “Арт Базел Маями”. Tехни фенове са принц Хари и Меган Маркъл, които наскоро подаряват работа на Тhe Connor Brothers за сватбата на свои близки приятели.

Рекордна цена постигат за своя картина на аукцион през 2016 г. Техни творби се намират в най-големите публични и частни колекции, сред които: The Victoria & Albert Museum, Лондон, The Penguin Books Art Collection, The Niarchos Collection, The Omer Koc Collection и други. Цените за произведенията на Тhe Connor Brothers са все още достъпни, но тенденцията е към бързо покачване. Това е показател за високата им художествена стойност и инвестиционен потенциал.

и почитатели на изкуството им в края на юни. Те заснеха свое видео послание, което ще бъде показано при откриването на изложбата днес, 13 юни.

В рамките на Maybe It’s Not About A Happy Ending, Maybe It’s Аbout The Story галерия и зала “Оборище 5” ще представи и творби на други световноизвестни имена в съвременното британско изкуство, сред които Деймиън Хърст, Марк Куин и сър Питър Блейк.

Галерия “Оборище 5” е наследник на известната Галерия за модерно изкуство, която през годините реализира хитови изложби на Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Хуан Миро, Анди Уорхол, Деймиън Хърст и др. Бидейки уникална за България и Източна Европа, галерията и нейният създател Деница Атанасова-Гергова продължават да работят и промотират световни автори пред българската публика. Галерия “Оборище 5” е единственото място в България, в което творби на световноизвестни художници не само може да бъдат видени, но и да бъдат закупени.