3 китайски филма ще се борят за наградата Златен бокал на Шанхайския кинофестивал

Организаторите на 22-я Международен кинофестивал в Шанхай обявиха краткия списък с номинираните за награда Златен бокал, сред които са и три китайски филма, информира Радио "Китай".

Общо 15 са филмите, които ще се борят за отличия, а именно: „Завръщането" (The Return) на Цин Хайлу, „Пролетно време" (Spring Tide) на Ян Лина и „Вортекс" на Джаки Ган.

Извън главната конкурсна част, лентата „Звукът на Дали" на режисьора Джан Ян бе номинирана за награда най-добър документален филм, а „Spycies" на Джан Дзъи и Гийом Ивернел ще се бори за отличие в категорията най-добра анимация.

Номинациите за наградата Нов талант на Азия, друга част от кинофестивала, също включват три китайски филма в надпреварата за най-добър филм. И те са „Изпрати ме в облаците" (Send Me to The Clouds), „Четвъртата стена" (The Fourth Wall) и „Да живееш да пееш" (To Live To Sing).

Акцент на тазгодишните награди е силното присъствие на филми, свързани с инициативата „Един пояс един път". Те са „The Great Spirit" на Серджо Рубини от Италия „Castle of Dreams" на Реза Миркарами от Иран и „Shyrakshy: Guardian of the Light" на Йермек Турсунов от Казахстан.

Филмовият фестивал стартира секция „Един пояс един път" на 18-то си издание през 2015 г., целящ да увеличи персоналния и културен обмен. Тази година ще се проведе и Седмица на киното „Един пояс един път", общо 24 продукции ще бъдат прожектирани.

Организаторите разкриха още, че са получили заявки за участие от 112 страни и региона. Сред филмите 1800 идват от 53 държави, участващи в инициативата Един пояс един път.

След окончателния процес по подбор, в рамките на фестивала, който ще се проведе от 15 до 24 юни, ще бъдат прожектирани 500 филма от страната и чужбина, сред които франчайза „Мъже в черно", „Лунен пътешественик", „Акира" и реставрирани в 4К класики като „Списъка на Шиндлер", „Ново кино Парадизо" и др. в общо 47 кина в града. Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 8 юни.

За първи път в историята на фестивала два филма ще открият събитието, „800те" на Гуан Ху и „Chuan Yue Shi Kong De Hu Huan" на режисьора Джан Дзяжуей.

Фестивалът е получил над 3900 кандидатури за участие от 112 държави и региона, съобщиха организаторите в понеделник.