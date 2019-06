Z-Rock отново в епицентъра на най-големия рок фестивал у нас Hills of Rock 2019

И тази година Z- Rock е официалното фестивално радио на Hills of Rock в Пловдив.

Рок радиото на България, Z-Rock, отново ще изгради своето мобилно студио на гребната база в Пловдив, на най-големия рок фестивал у нас Hills of Rock 2019. Екипът на Z-Rock ексклузивно ще отрази случващото се на терен и интересните backstage моменти, а от ефира истинските фенове може да спечелят качествени награди за истински ценители: Всеки ден един от слушателите ще печели билет за фестивала, седмичната награда е микрофон, а най-големият късметлия ще спечели награда за истински фен - електрическа китара с автографи на култови участници в Hills of Rock!

Само след седмица стартират и специалните игри, в които Z-Rock ще раздаде уникални награди: Meet And Greet среща с хедлайнерите!

До 28 юни феновете на Z-Rock ще имат възможност да отговарят на въпроси, свързани с Hills of Rock 2019, а жребият ще определя печелившия измежду всички изпратили верен отговор на igra@zrockradio.bg. Сайтът http://zrockradio.bg/ и FB страницата https://www.facebook.com/ZRockBulgaria/ предоставят възможност и за още ексклузивни награди от фестивалното радио! От станалото вече традиционно мобилно студио също се очакват изненади. От 28-ми до 30-ти юни на живо на терен от Hills of Rock, Елена Розберг и Георги Згуров- Гурко ще забавляват и информират феновете със звездни гостувания, ексклузивни интервюта, снимки, видео и стрийминг от фестивала. В ефирното студио в София „топката поемат“ Краси Москов и Буги Барабата! Слушай Z-Rock и усети на живо тръпката от Hills of Rock 2019!

Тази година Hills of Rock има любими за България хедлайнери:

WHITESNAKE, GARBAGE и DISTURBED.

СЛУШАЙ Z-Rock И СПЕЧЕЛИ!

Винаги в епицентъра на най-горещите рок събития, Z-Rock остава радио без аналог в българския ефир. В ефира и он-лайн може да слушате любимите си водещи- Буги Барабата, Елена Розберг, Краси Москов, Звезди Керемдичиев, Георги Згуров-Гурко, Стоян Цонев.

Z-Rock-Рок радиото на България.

http://zrockradio.bg/