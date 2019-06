20 творби на мистичните братя Конър вече на стените в галерия и зала "Оборище 5" (СНИМКИ)

Мистичното артистично дуо

пристига в София на 27 юни

"Това е моята любима изложба", с тези думи Деница Атанасова-Гергова посрещна десетките хора дошли да видят творбите на художниците The Connor Brotherd в галерия и зала "Оборище 5". Това е първата им самостоятелна изложба в България и носи името Maybe Is Not About a Happy Ending Mayby is About The Story. В нея ще видите някои от старите творби на артистичното дуо, както и напълно нови, непоказвани досега. Сред гостите бяха Христина Бобокова, Михаил Заимов, Димитър Митовски и съпругът на Деница Атанасова-Гергова - Красимир Гергов.

Всички творби, които ще видите в "Оборище 5" носят едно модерно, леко иронично и съвременно звучене. "Вярвам, че ще бъдат възприети от българската публика по подобаващ начин", допълва Деница Атанасова-Гергова, която е и директор на галерия и зала "Оборище 5". Тя научава за таланта на Connor Brothers преди няколко години от американски партньори. Обрисуват й ги като мистично артистично дуо и това много я впечатлява. Едва по-късно се разкрива, че зад Connor Brothers всъщност седят арт дилърите Джеймс Голдинг и Майк Снийл. "В последствие тяхното изкуство се продаде много добре на аукциони и е част от Музея на Виктория и Албърт в Лондон. Много съм развълнувана. Те самите ще дойдат на 27 юни. Надявам се да бъдат посрещнати подобаващо и от медиите, и от обществото, защото това е значимо събитие", казва още тя.

"На моменти не се чувствам в София, откакто 2-3 дни подреждаме изложбата. Много съм щастлива, че българската публика ще може да види произведения от световен характер. Не показваме фотографии, не показваме принтове, а оригинални творби на световни художници, което само по себе си е голямо нещо", казва Атанасоа-Гергова. Тя има и своя любима картина сред изложените. На нея на английски език пише "Мога да устоя на всичко освен на съблазън. "Не че съм толкова в съблазанта, не е моята природа, тъй като съм много по-консервативен тип, британски човек като природа, но работата е много фина и деликатно направена", казва директорката.

"Изключително много се радвам, че такъв тип художници и артисти имат възможност да бъдат представени в България. Домакинството е прекрасно, а залата е страхотна. Много се радвам, че именно в това пространство софийската и българската публика ще могат да ги видят. Connor Brothers са, може да се каже, едни от младите представители на английския поп-арт", казва пред "24 часа" Христина Бобокова. Тя също има любима картина. На нея на английски е изписано: "Няма нищо по-съблазнително от една опасна идея".

Михаил Заимов също бе на откриването на изложбата. "Харесвам поп-арт звученето, което носят творбита с тези препратки от рекламите, защото ми звучи оргинално",каза той пред "24 часа". Творбите на Connor Brothers може да видите и да купите в галерия и зала "Оборище 5" до 30 юли.

Тя се организира в България и със специалната подкрепa на Range Rover Evoque, които представиха своя нов феноменален автомобил за града. В него вечният британски стил среща модерните форми, за да представи своята концепция за съвременния начин на живот.