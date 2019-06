Продадоха на търг любовните писма на певеца Ленард Коен за 876 хил. долара

Колекция от над 50 любовни писма, написани от канадския певец и автор на песни Ленард Коен до жената, вдъхновила хита му "So Long, Marianne", бяха продадени на търг за 876 000 долара, предаде Ройтерс.

Продажната цена на лотовете, изложени от аукционната къща "Кристис", надмина над пет пъти прогнозираната от организаторите на търга, предаде БТА.

Архивът с писма от Коен до Мариен Илен свидетелства за любовния им роман през 60-те години на миналия век и за израстването на Коен от незнаен поет до известен музикант.

Най-важното писмо е написано от Ленард през декември 1960 година. В него той описва как "се чувства самотен, затрупан с дебели речници". То беше продадено за 56 250 долара, като прогнозната му цена беше само 10 хиляди долара. Писмо от 1964 година, в което Коен пише, че "вече е известен, но се чувства празен", беше продадено за 35 хиляди долара.

Коен и родената в Норвегия Илен се срещат на гръцкия остров Хидра през 1960 година. Тя вдъхновява няколко от големите хитове на музиканта, сред които "Bird on a Wire", "Hey, That's No Way to Say Goodbye" и парчето от 1967 г. "So Long, Marianne".

Илен умира от левкемия в Осло през месец юли 2016-а на 81-годишна възраст. Коен, който също боледува от левкемия, умира през месец ноември 2016 година на 82-годишна възраст.

Писмата бяха продадени от семейството на Илен.

Топ лотът на петдневния онлайн аукцион се оказа италианска бронзова камбана от 15-16 век, която е била окачена в дома на Коен и Илен на остров Хидра. Бронзовият предмет намери купувач за 81 250 долара при прогнозна цена от 12 хиляди долара. Смята се, че камбаната е вдъхновила стиха "There is a crack, a crack in everything" от песента "Anthem", издадена от Коен през 1992 година.