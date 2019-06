Потомки на Мона Лиза получиха руско гражданство

Тейлър Суифт издава нов романтичен албум през август Тейлър Суифт обяви, че ще издаде нов романтичен албум "Lover" през август и пусна сингъла "You Need to Calm Down", съобщи Асошиейтед прес. На снимката за корицата Тейлър Суифт е в тоалет на Стела