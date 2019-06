Мадона: Животът на децата ми щеше да е много по-лесен, ако не бях тяхна майка

Поп иконата Мадона разкри, че животът на нейните деца би бил много по-лек, ако майка им е друга. 60-годишната изпълнителка вярва, че на 22-годишната Лурдес, 18-годишния Роко, 13-годишните Дейвид и Мърси и 6-годишните близначки Естер и Стела понякога им се иска да не беше тя Мадона, пише "Дейли мейл".

"Бях изненадана от себе си. Барселона и Торино бяха опиции, но не се виждах да живея там. Щеше да е много по-лесно, ако той харесваше музиката", коментира Мадона по повод преместването й в Барселона заради сина си Дейвид, който бе отхвърлен от младежката академия на "Бенфика".

"Признавам, че единствено гледам мачовете, в които той играе. Ако е на пейката, аз хващам телефона", коментира певицата.

Мадона става популярна през 80-те със своя дебютен сингъл - Everybody, и последвалия хит Burning Up. Aлбумът й Like A Virgin продаде 3,5 милиона копия в САЩ само за 14 седмици, което я превръща в абсолютна суперзвезда.

"Спря ми дъха, не мога да ви го опиша. Спомням си първия ми концерт в Сиатъл, когато всичко набра такава скорост. Нямаше как да съм подготвена за това", коментира тя. "Сякаш преживях емоцията извън тялото си".

Майката на 6 деца споделя още, че в крайна сметка свиква с това "извънземно чувство". И сега се притеснявала за албума си, както за първия - усещането било едно и също. "Понякога текстовете са в главата ми, понякога всичко става на момента".

Мадона заяви, че ако някога излезе биографичен филм за нея, тя самата ще го режисира.