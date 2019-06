Виж културните събития в НДК от 24 до 30 юни

/24 юни - понеделник/

Китайската култура идва в НДК. Най-известният танцов състав за съвременни танци от Театъра за песни и танци на провинция Джъдзян ще представи спектакъл в Театър Азарян. Той ще бъде под наслов Life Dance Soul /“Живот с душата на танца”. Световнопрочутите танцьори чрез своите танци ще поставят акцент върху няколко теми: „Животът е чудо”, „Да живееш собствения си живот”, „Девойки берат чай”, „Нощен танц”, „Танц, чрез който да почувствате времето” и много други. Събитието се организира от Китайския културен център и ще се проведе на 24 юни /понеделник/ от 19:00 ч. в Театър Азарян.

На 24 юни от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото“ Емилия Илиева-Крайнова ще представи своята книга „800 километра диалог с тази част от нас, която знае всичко“. Една книга, която стопля сърцата, вдъхновява, замисля и провокира да живеем и по-смело и по-смирено.

„Hello. I like you. Now, agree with me”, част от фестивала „Етюди и приятели” ви очаква на 24 юни /понеделник/ от 19:30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс. Идеята и реализацията са на Лорън Уорхол Колдуел и Ани Колиер, в сътрудничество със Сара Морси САЩ. Американка и българка се срещат на грешното място, но в точното време. Щастлива случайност или вик за помощ? Объркването става още по-голямо с пристигането на втора американка. Дали трите говорят за едни и същи неща? В комични ситуации, като в разговора даже се прокрадва и политика. „Здравей! Харесвам те! А сега се съгласи с мен!“

/25 юни - вторник/

Събрание на Медицински университет ще се проведе на 25 юни /вторник/ от 13:30 часа в зала 3 на НДК.

Омнибусът на бае Славе ще измине пътя от София до „Чамкория“ на 25 юни /вторник/ от 19:30 часа в Театър Азарян. Едно незабравимо и вълнуващо пътешествие, на което ще ви заведе Захари Бахаров. Спектакълът е по романа на Милен Русков и режисурата на Явор Гърдев.

На 25 юни /вторник/ от 19:30 часа в ДНК ще бъде представен спектакълът „Heroes“, част от фестивала „Етюди и приятели”. Идеята, хореографията и изпълнението са дело на Джон Скот, Ирландия. Скот е учил и работил с новаторката в танца и работата с глас Меридит Монк. Създава преживяване, танцова материализация на музика чрез материалността на удивителния си глас, за да покаже два Аз-а – човешки и митологичен. Музиката обрисува герои, които се борят с невъобразими тъмни сили и завладяват мрака, като успоредно с това се развива и идеята за бягство. „Герои” е оформен със сътрудника на Джонатан Бъроуз Матео Фарджон.

/26 юни - сряда/

От 19:00 часа на сцена Backstage, Театър Азарян, спектакълът „Косвени щети” ще покаже Втората световна война през призмата на женската чувствителност. Във време на война, жените говорят за борбата да създадеш свой нов бит във всекидневие, което е противно на женската им природа и на изградения им светоглед. Възможно ли е обаче в свят на убийства да съхранят и „женското” в себе си? Посветили живота си на мисията да бъдат майки и съпруги, да се грижат за близките си, жените трябва и да убиват, за да оцеляват. Споделеният им кошмар показва колко по-сложни са категориите за „добрите” и „лошите”, с които сме свикнали да живеем и до днес.

На 26 юни /сряда/ от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото” ще се проведе затворено събитие, организирано от списание „Наш дом”.

Игриво и красиво представление идва на сцената на ДНК от 19:30 часа. „Digital Footprints“, премиера от 2019 г. е интерактивна хай-тек игра с трима танцьори. Техните тела – скоростта, силата и посоката на движението им в пространството определят моделите, образите и звука на изпълнението. Тази работа поставя важни въпроси за взаимодействието в нашето общество, кой управлява, кой контролира… отвъд това зрителят може просто да се наслаждава на красотата на движенията и образите. Техниката, прожекциите и музиката са разработени заедно с Оке Пармеруд – друг пионер в електроакустичната музика и видео.

/27 юни – четвъртък/

Орлин Тодоров ще представи книгата си „България 0.5 – Грешките в кода“ в четвъртък /27 юни/ от 18:30 часа.

/28 юни - петък/

От 19:30 часа в ДНК гостува „Off the wall“, част от фестивала „Етюди и приятели”. Off the wall е серия от работи с филтри от течни кристали върху стъклени повърхности, които могат да променят стъклото от прозрачно към дифузно. Пространството е разделено от прозрачна стена. Възприемането на хореографията се променя заедно със стената и програмиранoто й включване и изключване. Тази особена чувствителност на прозореца свързва публично и частно. Множество индивидуални движения се поставят в абстрактна структура, повлияна от разбирането за танца като форма, в която движението има смисъл само по себе си. Артистите Олоф Першон и Дейвид Сабел си сътрудничат с танцьорите: Хана Карлсон, Ребека Евън и Олоф Першон. Програмиране: Дейвид Сабел, Инсталация: Бьорн Алпстен, мениджър: Анна Стигерт.