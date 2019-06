Златка Райкова и Благой Георгиев със стихотворение за новостите в живота си

View this post on Instagram

Пари от тиви риалити, превърнати в метри квадрати, нейде из софийските вип покрайни, с изглед към двете близки планини, докато вие от жълтите медии лапате мухи. Тук златните ми коси, ще лежат на едни мъжки татуирани гърди. Блага вест си нося с мен в апартамента ми, който вече е пременен. Басейн и камина с комина има в моята градина. Тревички, брезички, борчета, пчелички сутрин виждам вместо онези в центъра сгъчканите всички. Днес сме двамина, утре трима, квадратни метри има, затова може и да станем четирима. Било далече казваш ми, но ето че броиш до три и хоп, в София си вече ти.?Тук района е популярен с въздух чист и прохладен. От Бояна хвалиш ми се, че си, но къв богатш си тогава ти, щом смога на покрива ти седи. @skabrin_ @modernoedasechete #haciendaresidence #Модерноедасечете @blagogeorgiev_official ?