Карди Би и покойният Нипси Хъсъл доминираха на наградите БЕТ (Снимки)

Карди Би, Лил Бейби и Чайлдиш Гамбино спечелиха големите изпълнителски отличия на церемонията за наградите БЕТ (ВЕТ- Блек Ентъртейнмънт Телевижън), но шоуто се съсредоточи върху изпълнители, които са икони на общността на чернокожите, като певицата Мери Джей Блайдж, режисьора и продуцент Тайлър Пери, покойния рапър Нипси Хъсъл, съобщи Асошиейтед прес.

Карди Би получи наградата за най-добра хип-хоп певица и наградата за албум на годината ("Invasion of Privacy"). Топ отличието на вечерта - за видеоклип на годината, спечели Чайлдиш Гамбино с "This is America".

Рапърът Нипси Хъсъл - уважаван активист в Лос Анджелис, който беше застрелян на 31 март, получи посмъртно Хуманитарната награда. Прие я семейството му - майка му, баща му, баба му, децата и годеницата му Лорън Лъндън.

Джон Леджънд, диджей Калед, Марша Мабросиус пяха в памет на Нипси Хъсъл. Той спечели също наградата за най-добър хип-хоп изпълнител, като измести Дрейк, Джей Коул, Травис Скот, Мийк Мил и 21 Савидж.

Мери Джей Блайдж беше удостоена с наградата за цялостен принос към музикалната индустрия. Връчи й я Риана, която я нарече "безспорната кралица на хип-хопа и ритъм енд блуса". Мери Джей Блайдж каза, че трябва да благодари на много хора, "защото, когато имаш награда за цялостни постижения, те не може да се дължат само на теб". Тя изпълни няколко свои хита, а публиката затанцува между редовете в залата.

Сред предишните носители на почетното отличие са Анита Бейкър, Принс, Уитни Хюстън, Даяна Рос, Джеймс Браун.

Тайлър Пери спечели наградата Икона. Връчи му я Тараджи П. Хенсън.

Бионсе получи наградата за ар ен би певица. При мъжете тя беше присъдена на Бруно Марс.

Реджина Кинг спечели наградата за най-добра актриса, а Майкъл Б. Джордан - за най-добър актьор. "Черен в клана" беше избран за най-добър филм.

Наградите БET, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти. Водеща на тазгодишната 19-а церемония в театър "Майкрософт" в Лос Анджелис беше Реджина Хол.