Том Джонс пя два часа в Пловдив

Британската звезда направи концерт в зала С.И.Л.А. в понеделник вечерта по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Пред многобройните си фенове той изпълни част от най-големите си хитове, сред които бяха Sex Bomb, Green Green Grass of Home, What's New Pussycat, Delilah, It's Not Unusual. На финала той изпя кавъри на други три световноизвестни парчета на свои колеги - What a Wonderful World на Луис Армстронг, Kiss на Принс и Strange Things на Sister Rosetta Tharpe.