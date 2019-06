Френският ресторант "Миразюр" беше обявен за най-добър в света (Снимки)

View this post on Instagram

@restaurantmirazur 1er aux @theworlds50best !!! Nous partageons notre immense emotion depuis Singapour avec cette grande et chaleureuse famille du #Theworlds50best2019 . ????????? Nous avons atteint ce sommet grace a l'amour et au travail de nos equipes et a la fidelite de chacun de nos chers clients, amis, fournisseurs et toutes les personnes qui contribuent a ecrire la belle histoire de notre si cher « Mirazur ». Un enorme merci a vous toutes et a vous tous. Mauro, Julia Colagreco, Et toute l’equipe du Mirazur. ????????????? #maurocolagreco #gaultetmillau #lesgrandestablesdumonde #50bestrestaurants #relaischateaux #michelin #mirazur #food #chef #cotesdazur #mirazuruno #singapore ? @matteocarassale