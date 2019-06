Hills of Rock на три сцени в Пловдив

Музикалният фестивал събира групи от цял свят и ще е на 28, 29 и 30 юни

Третото издание на Hills of Rock стартира утре в Пловдив и ще върви на три сцени. Музикалният фестивал, организиран от “София Мюзик Ентърпрайсис”, ще бъде на гребната база в града под тепетата и ще продължи три дни.

Десетки рок банди от цял свят ще се съберат на едно място, за да се включат в най-голямото рок събитие у нас. То е част от програмата на “Пловдив 2019 - Европейска столица на културата”, а концертите за първи път ще бъдат на три сцени. Хедлайнер първия ден - на 28 юни, ще бъде американската четворка Disturbed. Това е

първото гостуване

на музикантите

пред българската публика. В края на миналата година групата издаде нов албум, с който тръгна на турне и добави страната ни в обиколката си.

На 29 юни събота, хедлайнер ще бъдат легендите от Whitesnake, които също са на световно турне с нови парчета и най-големите си хитове. Алтернативната рок група Garbage ще оглави третия ден на фестивала - 30 юни. Тогава ще забият също шведите от Amaranthe и Royal Republic, както и финландците Children of Bodom.

Американците от The Toasters и италианските групи Adimiron и Sinheresy са сред многобройните имена, които са включени в тридневния афиш. Към тях се присъединяват сърбите Maika, румънците White Mahala и хърватите Brkovi.

Португалците Moonspell ще подгреят публиката утре вечер преди Disturbed. В по-ранните часове на голямата сцена ще забият също шведите Avatar и Crazy Lixx, англичаните Gloryhammer и германците Lord Of The Lost.

Преди Whitesnake в събота пък ще се появят Ronnie Romero & Eridan, както и германската метъл фурия Bonfire.

За първи път към втората по-малка сцена “На тъмно” се добавя още една - Music Jam. На нея публиката ще може да види австрийската банда Vision of Atlantis и българите Sevi и Concurent. На нея са участията също на швейцарските банди Dreamshade и Voice of Ruin, германците Enemy Inside, прогресив метъл бандата от Малта Decline The Fall и още няколко български групи, сред които 40 Days Later.

На сцената “На тъмно” ще се появят българските музиканти от Shadows Out Of Time, Life Light, Affection, A-Moral, Krekhaus, Oбратен Ефект, Kopriva, Innerglow, Les Animaux Sauvages и “Остава”.