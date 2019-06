Продажбите на саундтрака към филма "Роди се звезда" надхвърлиха 6 милиона

Албумът към филма "Роди се звезда" постигна двойно платинен статут в САЩ, а по света надхвърли продажби от 6 милиона броя, съобщи "Варайъти", цитиран от БТА.

Албумът "A Star is Born" оглави класациите през 2018 г. и остава с най-големи продажби през 2019 г.

Екранното привличане между Лейди Гага и Брадли Купър във филма се чувства и в албума. Саунтракът беше посрещнат с възторг от специалистите. Водещият сингъл "Shallow", написан от Лейди Гага, Марк Ронсън, Антъни Росомандо и Андрю Уайът спечели награда "Оскар" за най-добра песен и "Златен глобус" за най-добра оригинална песен.

Още четири песни от саундтрака към филма "Роди се звезда" попаднаха в класацията на "Билборд" за сингли Хот 100 - "I'll Never Love Again", "Always Remember Us This Way", "Is That Alright?" and "Maybe It's Time".