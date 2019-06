Антония Петрова качи 5-месечния си син на връх Вихрен

Мис България 2009 Антония Петрова изкачи връх Вихрен заедно с 5-месечния си син и съпруга си. Затова се похвали самата тя в личния си профил в инстаграм.

"Best Batinkov на 5 месеца! Имаме си най-красивото, най-чаровното и най-усмихнато момче! Най-белият, най-синеокият и най-русокосият първороден си! По този повод, Благовест Ивайло Батинков, покори и първия си връх в живота - вр. Вихрен! The Best Batinkov - пожелаваме ти, винаги да си най-добрият и пръв във всичко!", написа миската в социалната мрежа.

Към публикацията добави и красиви снимки от семейната разходка.