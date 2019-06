Песен на Криско създаде ново инстаграм предизвикателство (Видео)

Ново инстаграм предизвикателство, или както е по-модерно да се нарича - challenge, се заражда в социалната мрежа. Началото му поставя рапърът Криско с последната си песен “Да или не”.

Клипът ѝ е заснет в автомобил, в който се возят известни познати на музиканта. Сред тях са Димитър Рачков, Джуди Халваджиян, братя Аргирови, приятелката на рапъра Цветелина Петрова, която след няколко месеца ще роди първото им дете, и др. Видеото улавя как те се забавляват, докато слушат песента.

Това вдъхнови някои от феновете на Криско да направят същото, т.е. да се качат в колата и да хванат в кадър как правят липсинг на парчето, като в същото време изпълняват някои специфични движения от видеоклипа.

Не за първи път инстаграм предизвикателство е създадено след песен. Миналата година милиони хора по цял свят заснеха как слизат от движеща се кола и танцуват, докато шофьорът кара бавно и вместо да се фокусира върху пътя, заснема движенията им, докато от радиото се чува песента на Дрейк Do You Love Me.