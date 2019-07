20 000 ще тананикат с A to JazZ и опитват йога закуска в Южния парк 2. Полезно е и за деца!

20 истории, подкрепени от Фондация "Америка за България" и разказани от "24 часа". В този проект ви разказваме истории на българи, които събираме в Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.

Представяме ви Петър Димитров и фестивала A to JazZ, който подкрепя българските артисти и дава шанс световноизвестни изпълнители от цял свят да бъдат видени от българската публика.

Фестивалът ще се проведе на 5, 6 и 7 юли в Южен парк 2 в София.

Йога закуска, федербал и индийска музика ще заредят феновете на джаза преди 9-ото издание на фестивала A to JazZ.

Тази година събитието е на 5, 6 и 7 юли в Южен парк 2 в София и ще бъдат представени най-бързо развиващите се нови изпълнители в джаз музиката.

“Беше доста отдавна, но мина като миг”, описва 9-те години живот на фестивала Петър Димитров, организатор на A to JazZ. Идеята му се родила от друго събитие, свързано с джаза. Вдъхновен от него, искал да направи фестивал, който да представя джаз музиката по един много лесен, достъпен и приятен начин. А именно на открито в парка, за да може феновете да имат усещане за свобода и градинско парти. А това създава близост между хората и градската среда.

Преди 9 години Димитров решава мястото да е Докторската градина в София, защото е съвсем близо до музикалното училище “Любомир Пипков”.

“Докторската градина е приютила всички любовни трепети и първи целувки на над 50 випуска български музиканти. Наистина е невероятно да има такава част от историята на градината, свързана с музиката”, мотивира се Димитров.

Първата година организаторите имали очаквания, че ще дойдат 500 души - питали се кой слуша джаз в днешно време. Изненадващо, но в парка се появяват 2000, а на втората година вече са два пъти повече. Заради огромния брой желаещи да се насладят на джаза Димитров се разделя с Докторската градина и мести фестивала в Южен парк 2.

“Никой освен Столичната община не знаеше, че мястото се казва Южен парк 2 преди A to JazZ” , обяснява с усмивка Димитров.

Според него фестивалът е променил звученето на градската среда и е успял да покаже джаза като музика на свободата и импровизацията. Тази година той очаква над 20 000 зрители да се насладят на този стил.

“Джазът е разтегливо понятие, защото включва блус, фънк, соул и госпъл и дори рокендрол. Затова и името е от А до джаз, като от А до Я, обединява всичко”, обяснява Петър Димитров.

Тази година събитието е посветено на младото поколение в джаза. Един от основните артисти на сцената ще бъде Джейкъб Колиър, наричан детото чудо, защото е само на 24 години, а има 3 награди “Грами”. Продуциран е от Куинси Джоунс, който е помагал в кариерата на легендата Майкъл Джексън. Колиър ще дойде за първи път на Балканите и ще представи новия си албум. Ще бъде видян и в нова светлина - да свири с група, нещо, което досега не е правил.

Друг от изпълнителите е Крисчън Скот, един от най-прогресивните новатори на джаз сцената. Тази година е бил номиниран за “Грами” и пристига специално за откриването на фестивала на 5 юли. Купонът пък ще бъде подсигурен от фънк бандата Ghost-Note, която също е за първи път у нас.

България ще звучи чрез Теодосий Спасов и неговия проект “Вяра”, който съчетава български фолклор и джаз. Другата изненада са Ritmos Negros, смесен квартет от България, Перу и Испания. Прея, Димитър Карамфилов и Маги Алексиева представят новите си албуми. Тази година освен музикални изненади на 6 и 7 юли ще има йога закуска. На феновете в нея ще помагат професионалните инструктори Хриси Митовска и Ния Койчева. Желаещите ще посрещнат деня със слънчев поздрав под музикалния акомпанимент на традиционна индийска табла и изпълнения на музиканта Росен Генов. След асаните феновете на джаза ще закусват здравословно с чай и плодове. За малките пък е подготвена детска програма, която започва от 10 ч и включва интерактивни концерти, в които малчуганите ще свирят на инструменти.

“Чрез тези музикални игри те много по-лесно възприемат музиката и се запалват по нея”, твърди Димитров.

За първи път ще има и спортна зона - вратички за футбол, федербал, волейбол, тенис на маса. Артбазарът пък ще придава различна нотка на фестивала. Той включва разнообразни изкуства извън музиката.

“Това, че ние постоянно показваме ново съдържание, ни изстрелва нависоко”, доволен е Петър.

След 9 години безплатното събитие е на път да се самоиздържа

След 9 години фестивалът A to JazZ е на път да се самоиздържа. Според организатора Петър Димитров събитието е постигнало тази цел на 60%.

“Това е огромно постижение за безплатен фестивал”, казва Димитров. Въпреки това е убеден, че подобен културен продукт много трудно би могъл да съществува без помощ от публичния сектор - Столичната община и Министерството на културата, както и от частни фондове като Фондация “Америка за България”, която е основният донор.

“Всички виждат, че фестивалът се развива не само като съдържание, но и като икономически продукт. Компаниите и бизнесът все повече искат да инвестират в него”, твърди Петър. Той е професионален музикант и свири на тромпет. От малък се запалва по музиката от родителите си, които също са музиканти.

Петър Димитров е организатор и на дискусионната платформа A to JazZ Talks. Тя е насочена специално към българските артисти и тяхното развитие на международната сцена. Тази година да се включи в нея, са поканили журналиста Йън Патерсън, който работи в най-голямото и знаково списание за джаз музика в Европа All About Jazz. Сред лекторите ще бъде и Катрин Маквикер, която има дългогодишен опит като музикален агент.

В дискусиите ще участва и артистичният директор на най-големия професионален форум за джаз “Джазахед”. Над 150 артисти ще присъстват на 5 юли в литературен клуб “Перото” в НДК, за да разберат повече за пътя до голямата сцена.

“Българските артисти не са много силно застъпени на европейската сцена и ние се опитваме да променим това”, казва Петър. Най-големият тв канал за джаз и класическа музика - MEZZO, за първи път ще си партнира с български фестивал. Деветото издание на A to JazZ ще бъде заснето и излъчено в ефира на телевизията.

“Това партньорство дойде от самите французи, управляващи MEZZO, със страхотна оценка, казвайки, че това е топ три от желаните им събития за заснемане, тъй като е много красиво, добре организирано и съдържанието му е изключително силно”, горд е Петър Димитров.