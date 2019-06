Цвета Караянчева голям фен на "Уайтскейк"

20 хиляди пяха с рокбандата на втория ден на “Хилс ъф рок” в Пловдив

“С любимото ми момче на невероятния концерт на “Уайтснейк” в Пловдив. Зареждащият глас на Дейвид Ковърдейл ни припомни красотата на любимата ни музика!” Възторженият пост във фейсбук е на председателката на Народното събрание Цвета Караянчева. Двамата с мъжа ѝ очевидно са големи фенове на рокгрупата, след като отидоха на концерта им с еднакви тениски с надпис Whitesnake.

Ники Кънчев, виден меломан, пусна допълнителна екстра в социалната мрежа - своя снимка с китариста Джоел Хоекстра, и написа: “Един от най-брилянтните китаристи на съвремието!”

Малко рокбанди могат да се похвалят, че всички парчета, които изсвирят на концерт, ще са тотални хитове и хората на стадиона ще ги знаят наизуст. Хедлайнерите на втория ден от фестивала “Хилс ъв рок” в Пловдив са една от тях. “Уайтснейк” свириха за седми път в България и доказаха, че са сред най-обичаните банди у нас. Публиката ревеше мощно хитовете на “Бялата змия”, а 67-годишният фронтмен Дейвид Ковърдейл с охота прие помощта на над 20-те хиляди на Гребната база в Пловдив от първото ударно парче Bad Boys до последното Still of the Night.

Ковърдейл не спря да се движи по сцената и да обира любовта на хората. На третото парче българският национален флаг се озова в ръцете му, до сърцето, а след това и на микрофона. Последният албум на “змията” Flesh and Blood беше представен с експлозивното Shut up and Kiss Me - в най-добрите традиции на класическите хардрок химни. Час и 15 минути след началото Ковърдейл и останалите от бандата слязоха от сцената, за да започне огромната заря над река Марица. Нито калта на терена, нито комарите успяха да попречат на рокфенове от 4 поколения да изживеят положителните емоции, прииждащи от сцената. Някои останаха недоволни от краткия сет – час и 15 минути. Истинските фенове обаче знаят, че банда с над 40 години кариера и фронтмен на 67 г. могат да заредят с рокенергия публиката дори и за това време.

“Хилс ъв рок”, организиран от “София Мюзик Ентърпрайсиз” и община Пловдив, вече се утвърди като най-големия фестивал, който има неповторима атмосфера и събира фенове от цяла България за 3 незабравими дни. Времето пощади феновете в събота и шоуто на “Уайтснейк” мина без проливни дъждове, които охладиха страстите за кратко в петък, когато на голямата сцена свириха “Дистърбт”.

Три сцени, групи от няколко държави, бира в изобилие, перфектна организация и много емоции. Традицията “Хилс ъв рок” продължава.