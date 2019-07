Най-големият фестивал на открито в света Гластънбъри каза "Не" на пластмасовите бутилки

Видният британски естествоизпитател сър Дейвид Атънбъро изрази похвала от сцената на фестивала Гластънбъри за забраната на пластмасовите бутилки и отправи благодарност към феновете, редили се на опашки за чешмяна вода, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според 93-годишният Атънбъро мерките, взети от организаторите на най-големия фестивал на открито в света, ще окажат въздействие върху борбата със замърсяването с пластмаса, което оказва пагубно влияние върху морските обитатели.

"Тази година вие НЕ изпихте над 1 милион пластмасови бутилки. Благодаря ви, много благодаря", сподели Дейвид Атънбъро.

На приключилия в неделя фестивал Гластънбъри австралийската поп звезда Кайли Миноуг очарова публиката с изпълнение на свои хитове като "Spinning Around", "Shocked", "Better the Devil You Know", "I Should Be So Lucky", "All the Lovers".

Преди 14 години Кайли Миноуг трябваше да се изяви като водещ изпълнител на прочутия летен фест в Съмърсет, Англия. Поставената й диагноза рак на гърдата обаче принуди певицата да отмени участието си, припомня Ройтерс.

"Искаше ми се нещата да са различни, но такъв е животът. Сега сме заедно в този момент", сподели 51-годишната певица, трудно сдържайки емоциите и сълзите си.

На сцената заедно с Кайли Миноуг за изпълненията на хитовете й "Can't Get You Out of My Head" и "Where the Wild Roses Grow" излязоха съответно фронтменът на "Колдплей" Крис Мартин и Ник Кейв.

Сред участниците в последния ден на Гластънбъри бяха също грайм изпълнителят Стормзи и Майли Сайръс. Фестивалът приключи с концерт на група "Кюър" на главната сцена "Пирамидата", отбелязва Франс прес.