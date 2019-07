Пианистката Лола Астанова, която е хит в социалните мрежи, идва в София

Лола Астанова е една от най-красивите пианистки на световната сцена. 34-годишната хубавица, която е родена в Ташкент, Узбекистан, е истинска сензация в социалните мрежи.

На публикуваните снимки тя е с предизвикателни тоалети, показващи дългите ѝ стройни крака и впечатляващ бюст, а високите токчета са задължителни. В същия вид тя събира овациите и на своите концерти. Само след няколко месеца българската публика също ще може да я види и чуе на живо. Лола Астанова ще бъде на сцената на зала 1 на НДК на 10 ноември.

Освен че е изключително атрактивна, красавицата е и много талантлив музикант. Наред с интерпретациите на композиции на Шопен, Лист и Рахманинов тя изпълнява и хитове като Don't Stop the Music на Риана, We Are the Champions на “Куин” и “Лунната соната” на Бетховен, в тандем с половинката си - Степан Хаусер от 2Cellos.