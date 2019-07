Кайли Миноуг за седми път е начело на британската класация за албуми

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг оглави за седми път в кариерата си британската класация за албуми, съобщи Контактмюзик.

Постижението 51-годишната Миноуг отбеляза с колекцията си от хитове "Step Back in Time: The Definitive Collection". Така австралийската звезда се нарежда до "Колдплей", Елтън Джон, Барбра Стрейзанд и "Тейк дет", които също са оглавявали албумния чарт по седем пъти. Изпълнителката, позиционирала най-много албуми на първо място в британската класация - 12, е Мадона, припомня изданието, цитирано от БТА.

Кайли Миноуг покори върха на британския албумен чарт след емоционалната си изява миналата неделя на фестивала Гластънбъри. След продължило 14 години очакване австралийката излезе на главната сцена "Пирамидата" като поредната "Легенда". Миноуг трябваше да пее на феста през 2005 г., но поставената й диагноза рак на гърдата я принуди да отмени участието си.

Първенецът от миналата седмица Луис Капалди е отстъпил на втора позиция с албума "Divinely Uninspired To A Hellish Extent". Трето място в албумния чарт заема групата "Блек кийс" с тавата "Let's Rock". Челната петица се допълва от Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и Брус Спрингстийн с "Western Stars".

В британската класация за сингли първенството си запазват Ед Шийран и Джъстин Бийбър с парчето "I Don't Care". Шийран фигурира на още две позиции в челната петица - на трета с парчето "Beautiful People", записано в сътрудничество с Калид, и на четвърта с "Cross Me" в сътрудничество с Чанс дъ Рапър и Пи ен Би Рок.

Второ място в чарта заемат Шон Мендес и Камила Кабело със сингъла "Senorita". Пети е грайм изпълнителят Стормзи с парчето "Crown".