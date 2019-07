Биляна Дол: С Валери Божинов не сме заедно, болните му нагони ме нараниха като жена

View this post on Instagram

Valeri i ja vise nismo zajedno Na zalost dosao je kraj nasem zajednickom putovanju koje je mnogima delovalo kao san.. Dala sam sve od sebe da budem najbolji saputnik jer sam mu pomogla da ozivi karijeru, postane bolji roditelj, popravi odnose sa majkom i bivsim suprugama a sve u cilju da ga ucinim srecnim i ispunjenim... Bila sam uz njega kada je doziveo padove i kada se vracao na vrh... i u kini i u vraci uvek sam bila uz njega... Ali ocito da to nije bilo dovoljno i da su njegovi nagoni jaci od toga... Ne ovde nije doslo do prezasicenja, niti je ljubav nestala vec su me njegovi bolesni nagoni i potrebe da ih zadovoljava sa strane povredili kao zenu... Zelim mu svu srecu u zivotu ali Biljanu Doll i zenu koja ce ga voleti i podrzavati bezuslovno kao ja nece naci nikada. THE END