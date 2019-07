Барбра Стрейзанд и Крис Кристоферсън изпяха дует от "Роди се звезда" на фестивал в Лондон (Видео)

През 1976 г. в Лондон Барбра Стрейзанд и Крис Кристоферсън изпълниха песен от филма "Роди се звезда", в който са се снимали, предават Асошиейтед прес и БТА.

Докато снощи бе хедлайнер на фестивала Бритиш съмър тайм в лондонския Хайд парк, Стрейзанд изпя песента "Evergreen" от същия филм, преди да повика на сцената Кристоферсън. "Това е песен, която изпълнихме заедно във филма, нали?", каза тя. Двамата зарадваха феновете с изпълнение на "Lost Inside of You".

Стрейзанд се превъплъти в образа на Естер Хофман във филма от 1976 г., докато Кристоферсън изпълни ролята на Джон Норман Хауърд.

Миналата година бе заснет римейк на филма с участието на Брадли Купър и Лейди Гага. Изпълнението им на песента "Shallow" наелектризира публиката на тазгодишната церемония за наградите "Оскар", а Лейди Гага грабна престижния приз за най-добра оригинална песен.

Стрейзанд изпълни също песента "The Way We Were" заедно с Лайънъл Ричи.