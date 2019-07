Крис Браун оглави класацията на "Билборд" за албуми

Ритъм енд блус певецът Крис Браун оглави за трети път в кариерата си престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "Indigo" на Браун за периода на отчитане са продадени 108 000 еквивалентни единици, които му отреждат първенството, предава БТА.

Второто и третото място в чарта остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат съответно от рапъра Лил Нас Екс с тавата "7" (62 000 продадени единици) и певицата Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (над 52 000 продадени единици).

Челната петица в албумната класация Топ 200 на "Билборд" се допълва от "Блек кийс" с "Let's Rock" (52 000 продадени единици) и Чанс дъ Рапър с "Acid Rap" (40 000 продадени единици).

В класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли на първо място за 14-а поредна седмица е рапърът Лил Нас Екс с ремикса на дебютното си парче "Old Town Road", записан в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс.

По данни на Нилсен Мюзик сингълът "Old Town Road" запазва първенството си с 89,3 милиона стрийминга за периода на отчитане.

Втора позиция в чарта за сингли заема певицата Били Айлиш с парчето "Bad Guy", следвана от певеца и автор на песни Калид със сингъла "Talk".

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от Ед Шийран и Джъстин Бийбър с парчето "I Don't Care" и Шон Мендес и Камила Кабело със сингъла "Senorita".