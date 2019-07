Момичета по бански се снимат в токсично езеро за повече лайкове (Снимки + видео)

View this post on Instagram

Простите за голые булки в ленте. Но фотки классные здесь получаются. Сибирское лето, поэтому у меня загар (а местами прям подгорела) с укусами комаров. #красивоефото#мальдивынск#хочукокеану#попка#чегонесделаешьрадифото#якрасивая#люблюсебя#золоотвалтэц5#золотвал#нск#суровыйнск