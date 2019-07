Хванаха Камила Кабело и Шон Мендес да се целуват в ресторант (Видео)

Камила Кабело очевидно има романтична връзка с Шон Мендес, след като двамата бяха забелязани да се целуват в Сан Франциско, съобщи Контактмюзик.

Двадесет и две годишната Кабело и Мендес, който е с две години по-млад от нея, бяха заснети, докато се целуват в ресторант. На качено в социалните мрежи видео се вижда, че Шон е прегърнал Камила и двамата са впили устни един в друг.

Вестта за целувката идва, след като те бяха забелязани заедно на различни места миналата седмица, предаде БТА.

Камила наскоро отрече, че се среща с Шон, макар да призна, че става дума за "редки" взаимоотношения между тях двамата. "Никога не съм имала много приятели - довери Кабело, която е бивша певица от групата "Фифт хармъни" и е работила с Мендес над сингъла "I Know What You Did Last Summer". - В живота ми винаги е имало малко хора, на които вярвам. В музикалния бизнес е голяма рядкост да срещнещ подобен човек. Имам чувството, че за мен такъв човек е Шон. Вярвам му, независимо от нивото на напрежението, свързано с неговата или моята кариера. Това е толкова рядко и скъпоценно в тази индустрия. Хубаво е да се разхождаш с някого и да не те е грижа, че този някой е Мендес. Нали разбирате какво искам да кажа? Подобни взаимоотношения действително са редки."