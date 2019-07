Вижте предстоящите събития в НДК от 15 до 25 юли

/15 юли – понеделник/

Как би се развила музиката, ако никой не е чувал за легендарните „Бийтълс”? Отговорът ще даде забавната комедия „Вчера си е за вчера” (Yesterday), която можете да гледате всеки ден от 15 до 18 юли от 19:00 ч. в кино „Люмиер Лидл”. Във филма отличеният с „Оскар” режисьор на „Беднякът милионер” Дани Бойл представя света без легендарната четворка от Ливърпул. Билети за филма може да закупите онлайн на www.tickets.ndk.bg и в кино „Люмиер Лидл” на цени от 6 и 8 лв.

/16 юли – вторник/

Лятна сцена НДК посреща една от най-обичаните балетни постановки „Зорба гъркът“. Спектакълът е една от най-успешните продукции в балетната история на Софийската опера и балет и винаги се радва на препълнени салони, а на 16 юли от 20:00 часа ще бъде игран под звездите. Балетната постановка настига по известност литературния и филмов вариант. Световната премиера на балета „Зорба гъркът” е през 1988 г. на „Арена ди Верона“. Оттогава балетът е представян пред повече от 3 млн. зрители в 30 страни по света.

/17 юли – сряда/

Ежегодният международен фолклорен фестивал “Витоша” идва на Лятна сцена НДК на 17 юли от 19:30 ч. Той ще продължи до 20 юли включително, а на него ще се срещнат култури от над 35 държави в света. Целта на фестивала е да популяризира танцовото изкуство на различни български региони с фолклора на гостуващите държави. Стотици танцьори, музиканти и певци стават съпричастни на една магическа интернационална сила, която ги обединява, а именно голямата любов към фолклора, който техните предци са сътворили през вековете. Откриването на фестивала е особено атрактивно и представлява шествие до Националния дворец на културата през пешеходната зона на бул. „Витоша”. Входът на Лятна сцена НДК е свободен за желаещите да се потопят в магията на фолклора!

/18 юли - четвъртък/

10 години след последния си концерт у нас Майкъл Болтън отново пристига в България, за да зарадва своите многобройни почитатели. Концертът му на 18 юли от 20:00 ч. в зала 1, е организиран от Национален дворец на културата и е част от световното турне на певеца. Болтън се изкачва до първите места в музикалните класации с песента си „How am I supposed to live without you“ /„Как мога да живея без теб“/. Изпълнителят реализира и редица успешни дуети с Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Рене Флеминг, Рей Чарлс, Пати Лабел, а публиката в зала 1 ще има възможност да чуе на живо една от най-емблематичните му песни – „Когато един мъж обича една жена“.

/19 юли - петък/

Цялата киновселена тръпне в очакване на завръщането на Царя! Малките и големи почитатели на един от най-обичаните филми - „Цар Лъв”, ще имат възможнотта да гледат изцяло новата му версия в кино „Люмиер Лидл” всеки ден от 19 юли до 1 август от 17:00 и 19:15 ч. Филмът разказва историята на малкото лъвче Симба и възкачването му на трона. Не всеки обаче в царството е щастлив от неговата поява. Пред какви трудности ще премине героя и как ще намери пътя, който му се полага по право?

/20 юли - събота/

Фолклорни музиканти, танцьори и певци ще се срещнат на Лятна сцена НДК на 20 юли от 18:00 ч. На международния фолклорен фестивал „Витоша” ще бъде представен конкурса „Мома Вита и момък Люлин”, както и спектакълът „Заедно от любов към танца”.

Литературно четене за деца ще се проведе в Литературен клуб „Перото” на 20 юли между 11:00 и 13:00 ч.

/23 юли - вторник/

Един от най-великите стендъп комедианти на нашето време – Луи Си Кей ще гостува на живо в зала 3 на НДК. Денят е вторник /23 юли/, а часът – 21:30 ч. Събитието е организирано от Комеди Клуб България. Луи Си Кей е шесткратен носител на наградата „Едми” за работата си по шоуто на Крис Рок и по своя сериал Louie, както и носител на безброй награди за своите стендъп комеди шоута.

/24 юли - сряда/

Възможно ли е човек да пее по три различни начина едновременно? Възможно е! Доказателство за това е монголският музикален ансамбъл „Чоор”, който идва на сцената на Театър Азарян на 24 юли. Основната идея на музикантите и изпълнителите е да върнат интереса към традициите на Монголия и да запазят монголската култура. За целта те създават музика чрез т.нар. стил „Hoomei”. Как музиката може да вдъхновява и да препраща към миналото и традициите на Вътрешна Монголия? Отговорът ще разберете на концерта на ансамбъл „CHOOR” в Театър Азарян.

/25 юли - четвъртък/

Обичате ли да четете? Ако отговорът е „да“, то заповядайте в Литературен клуб „Перото“ на 25 юли /четвъртък/ между 18:30 и 20:30 ч., когато ще се проведе литературно четене.