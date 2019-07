Ед Шийран оглави британските класации за албуми и сингли (Видео)

Ед Шийран оглави едновременно британската класации за албуми с "No. 6 Collaborations Project" и за сингли - с "Beautiful", съобщи Прес асосиейшън.

"No. 6 Collaborations Project" засега е най-бързо продаваният албум на 2019 г. Песните, които са записани с изпълнители като Бруно Марс, Карди Би, Еминем, Джъстин Бийбър, постигнаха продажби от 125 000 единици, от които 57 000 са физически копия, 18 000 сваляния от интернет и 70,2 милиона стриймвания, информира БТА.

Продажбите от "No. 6 Collaborations Project" са повече, отколкото общо на всички останали албуми в топ 30 на британската класация.

Трите предишни студийни албума на Ед Шийран се завърнаха в топ 40 на британската класация. "Divide" е на 7-о място, "Х" се изкачи с 23 места до 18-о , а "+" - с 47 места до 37-о.

Триумфът на Ед Шийран измести на второ място албума "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" на Луис Капалди, който досега беше с най-добри продажби във Великобритания за годината.

Ед Шийран отбеляза и седмия си хит номер едно в британската класация за сингли с "Beautiful People", записан заедно с Калид. Още две песни от албума му са в топ 10 на британската класация за сингли - "Take Me Back to London" със Стормзи е на трето място, а "Cross Me" с Чанс дъ Рапър - на четвърто.

На второ място в британската класация за сингли е съвместният хит на Шон Мендес и Камила Кабело "Senorita". Пети е Капалди с "Hold Me While You Wait".