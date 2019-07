Елтън Джон печели над 10 млн. долара заради новия "Цар Лъв"

Легендарният изпълнител Сър Елтън Джон може да спечели повече от 10 милиона долара за авторството на музиката към новия „Цар Лъв“, предава БГНЕС.

Предричат голям успех на римейка на филма, а това означава, че британският музикант може да спечели до 13 милиона долара от авторски права, продажби на билети и албуми.

В Китай „Цар Лъв“ стартира на 12 юли и вече събра в боксофиса над 50 милиона долара.

През 1994 г. Елтън Джон написа за анимационния филм прочутите си песни „Сircle of Life“, „I Just Can’t Wait To Be King“, „Can You Feel the Love Tonight“, „Never Too Late“ и други.

За песента „Can You Feel the Love Tonight“ той получи „Оскар“ за филмова музика през 1995 г.