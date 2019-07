Ариана Гранде и Тейлър Суифт с най-много номинации за наградите на MTV

Тейлър Суифт и Ариана Гранде водят с по 10 номинации за видео музикалните награди на MTV, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Двете певици си съперничат в осем категории, включително за видеоклип на годината. "You Need to Calm Down" на Тейлър Суифт и "thank u, next" на Ариана Гранде са номинирани за най-голямата награда заедно с "Bad Guy" на Били Айлиш, "Old Town Road" на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс, "A Lot" на рапъра 21 Савидж и Джей Коул, "Sucker" на "Джонас брадърс", информира БТА.

На второ място по брой на номинациите е 17-годишната Били Айлиш с девет. В категорията за изпълнител на годината нейни съперници са Ариана Гранде, Карди Би, Шон Мендес, Холзи и "Джонас брадърс".

Лил Нас Екс, чийто хит "Old Town Road" изравни рекорда за най-много седмици начело на класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" - 16, е с осем номинации.

Изненадващо Пост Малоун не получи номинация, въпреки че доминираше в стрийминг услугите и по радиото, както и в класациите на "Билборд" миналата година. Песента "Shallow" на Лейд Гага и Брадли Купър, която спечели награди "Оскар" и "Грами", получи две номинации - за песен на годината и най-добро сътрудничество. Корейската група Би Ти Ес има четири номинации, включително и в новата категория на най-добър Кей-поп.

Церемонията за раздаване на видео музикалните награди на MTV е насрочена на 26 август в Нюарк.

Феновете вече могат да гласуват на сайта vma.mtv.com.