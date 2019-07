The Chemical Brothers за първи път у нас

Хитовата електронна група The Chemical Brothers пристига за първи път в България. Концертът на дуото ще бъде на 10 октомври в зала “Арена Армеец”.

Том Роуландс и Ед Саймъндс идват с новото си шоу, в което са включени впечатляващи 3D светлинни ефекти, а техниката ще бъде превозена със седем тира. От мениджмънта на двамата музиканти имат изрично условие местата в залата да бъдат лимитирани до 9500.

Преди няколко месеца електронната формация беше хедлайнер на прочутия британски фестивал “Гластънбъри”. Със същия спектакъл, с който участваха там, ще излязат и пред българските си почитатели. На сцената ще звучат парчета от новия албум на двамата музиканти - No Geography, както и хитови композиции като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize.

The Chemical Brothers се събират в Манчестър през 1989 г., световна слава им носи вторият им албум Dig Your Own Hole, който оглавява британските класации през 1997 г.